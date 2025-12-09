高山週末恐連3天下雪！氣溫溜滑梯「只剩10度」 這天雨彈開炸3地

生活中心／朱祖儀報導

週末可能迎來入冬首波大陸冷氣團。（示意圖／記者鄭孟晃攝影）

本週末（13日、14日）有可能迎來入冬首個大陸冷氣團，最低溫將下探10度。中央氣象署提醒，未來一週天氣就像搭雲霄飛車，明（10）日天氣將回暖，但12日開始水氣增加，3地可能有局部較大雨勢，13日晚間更強冷空氣南下，氣溫將「溜滑梯式」下降，高山更有機會連3天都下雪。

氣象署指出，明日東北季風減弱，水氣也逐漸減少，西半部為晴到多雲的天氣，東半部雲量則偏多。溫度方面，東半部低溫約18至20度，高溫24至25度；西半部雲量偏少，易有輻射冷卻影響，低溫約在16至18度，但白天太陽加熱，高溫有機會上看29度。

氣象署表示，11日至13日東北季風將稍微增強、水氣增多，尤其12日至13日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨有局部較大雨勢。另外要特別留意的是13日晚間，隨著更強冷空氣南下，氣溫將開始「溜滑梯式」下降。

週六晚間溫度將「溜滑梯式」下降。（圖／氣象署）

氣象署透露，週日開始有感冷空氣將發威，各地明顯降溫，週一清晨最冷，低溫下探12至14度，空曠地區或近山區溫度可能更低，降至10度左右，好消息是這2天轉乾冷，不再濕答答。但氣象署提醒，13日晚間至15日清晨，中部以北及宜花3500公尺左右或以上高山有局部降雪或結冰機率，留意道路濕滑、注意安全。

