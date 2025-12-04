《高山遊民》深入臺灣百岳拍攝 昔日「三六九山莊」完整重現

《高山遊民》主角「阿共」（趙國恭）長年任職於「九九山莊」、「三六九山莊」與「七卡山莊」。（圖／海鵬提供）

承載百岳登山記憶、講述「高山協作」生命故事的紀錄電影《高山遊民》，本周六（6日）將登高放映、於雪霸國家公園遊客中心舉行「雪霸特映會」，廣邀山友欣賞。這場特映會十分具有意義，不僅因為該地就是電影拍攝地點之一，片中主角「阿共」（趙國恭）更長年任職於「九九山莊」、「三六九山莊」與「七卡山莊」，這些山屋對山友們而言，是登山旅途中最熟悉的光。

記錄電影《高山遊民》故事聚焦高山協作「阿共」，他原是風光的高山嚮導，更曾登上《台灣全記錄》節目；卻因誤陷賭債深淵而跌入人生谷底。在經歷逃亡、通緝、入獄後，最後他再次揹起瓦斯桶、走回協作員的日常，選擇重新回到最他最熟悉與熱愛的山林生活。如今「三六九山莊」正進行改建，原始外觀已成歷史，導演王安民表示「山莊承載許多國人的回憶，更是阿共的『家』」。昔日的「三六九山莊」在片中完整重現，成為數代山友的共同回憶與見證。

王安民邀山友登雪霸看電影《高山遊民》昔日「三六九山莊」完整重現。（圖／海鵬提供）

《高山遊民》歷經四年拍攝，拍攝團隊走訪超過五十次深入中央山脈與百岳群峰，包括大霸尖山、雪山、玉山、奇萊與合歡群峰等經典山景，只為捕捉高山協作阿共人生的每一個轉折。難得的是，雪霸管理處特別核准該片長期駐點拍攝，使拍攝更加順利及完整。感人的是，王安民有次從玉山國家公園管理員「Kisu」口中得知，每每發生山難，第一個衝鋒救人的永遠都是阿共，對他的熱忱善良感到欽服。王安民感慨，照護山友們飲食的高山協作，其實也是「人肉救護車」，常在山友們歷經生死交關時刻扮演最重要角色，卻也是山中最寂寞的存在。

這部以臺灣登山者熟悉的場景為背景、由王安民執導的紀錄片《高山遊民》，歷經四年拍攝、五十多次上山，鏡頭走過大霸尖山、雪山、玉山、合歡群峰與奇萊北峰等臺灣經典百岳，盡覽山峰、雲海、雪山圈谷與夕陽等絕美大景，記錄這位名叫「阿共」的男子，如何在高山之間，尋找人生的出口與答案。該片曾以短片版榮獲桃園城市紀錄片獎首獎、新北市紀錄片獎優選。

王安民邀山友登雪霸看電影《高山遊民》首映。（圖／海鵬提供）

導演王安民這次將之發展為長片，不僅入選金馬創投會議，更帶領觀眾走入群山中，呈現臺灣的登山文化，也深入探討高山協作「阿共」不為人知的人生，重新塑造高山與人們的距離與溫度，看過觀眾均大受感動。而王安民也將出席「雪霸特映會」映後座談，分享他拍攝該片四年的有趣歷程。這場「雪霸特映會」由雪霸國家公園管理處、老耐影像與海鵬影業共同主辦，觀眾可登錄雪霸國家公園表單報名，現場並將獲贈「Jack Wolfskin飛狼」特製穿孔圍巾。

《高山遊民》，將於2026年1月9日全台正式上映。

