《高山遊民》12/6邀山友登雪霸看電影

承載百岳登山記憶、講述「高山協作」生命故事的紀錄電影《高山遊民》，本週六（6日）將登高放映、於雪霸國家公園遊客中心舉行特映會，廣邀山友欣賞，不僅因為該地就是電影拍攝地點之一，片中主角「阿共」（趙國恭）更長年任職於「九九山莊」、「三六九山莊」與「七卡山莊」，這些山屋對山友們而言，是登山旅途中最熟悉的光，導演王安民將出席映後座談、分享拍攝該片4年的有趣歷程。

《高山遊民》故事聚焦高山協作「阿共」，他原是風光的高山嚮導，更曾登上《台灣全記錄》節目，卻因誤陷賭債深淵而跌入人生谷底。經歷逃亡、通緝、入獄，最後他再次背起瓦斯桶、走回協作員的日常，選擇重新回到最他最熟悉與熱愛的山林生活。如今「三六九山莊」正進行改建，原始外觀已成歷史，導演王安民表示：「山莊承載許多國人的回憶，更是阿共的『家』。」

《高山遊民》歷經4年拍攝，拍攝團隊走訪超過50次深入中央山脈與百岳群峰，包括大霸尖山、雪山、玉山、奇萊與合歡群峰等，盡覽山峰、雲海、雪山圈谷與夕陽等絕美大景，記錄這位名叫「阿共」的男子，如何在高山之間，尋找人生的出口與答案，捕捉高山協作阿共人生的每一個轉折。難得的是，雪霸管理處特別核准該片長期駐點拍攝，使拍攝更加順利及完整。

昔日的「三六九山莊」在片中完整重現，成為數代山友的共同回憶與見證。感人的是，導演王安民有次從玉山國家公園管理員「Kisu」口中得知，每每發生山難，第1個衝鋒救人的永遠都是阿共，對他的熱忱善良感到欽服。王安民感慨，照護山友們飲食的高山協作，其實也是「人肉救護車」，常在山友們歷經生死交關時刻扮演最重要角色，卻也是山中最寂寞的存在。

這場「雪霸特映會」由雪霸國家公園管理處、老耐影像與海鵬影業共同主辦，觀眾可登錄雪霸國家公園表單報名，現場並將獲贈「Jack Wolfskin飛狼」特製穿孔圍巾。而這部深入臺灣中央山脈與百岳群峰拍攝、重新塑造高山與人們的距離與溫度的電影《高山遊民》，將於明年1月9日全臺上映。