《高山遊民》12/6雪霸舉辦特映會

紀錄片《高山遊民》（The Rover）將於十二月六日在雪霸國家公園管理處武陵遊客中心舉辦高山特映會，導演王安民將親自出席映後座談，分享這部在高山孕育、歷時四年完成的作品。

雪霸處表示：這場特映對登山人而言，別具意義的是片中主角阿共（趙國恭）長年在雪霸園區內的高山步道行走，也長期在九九山莊與七卡山莊擔任高山協作員，許多山友仍記得那山屋裡阿共在廚房裡的身影與夜色；而《高山遊民》保留了它的影像，也保留了屬於一代山人的集體回憶。

王安民導演表示：拍攝團隊為捕捉阿共的生命軌跡，曾超過五十次深入中央山脈，包括玉山、大霸尖山、雪山、奇萊與合歡群峰。至二0二一年拍攝期間更獲得雪霸處核准入園，在高山上長期駐點拍攝。那裡，正是阿共重新開始的地方，也是《高山遊民》誕生的起點（見圖）。

本次特映由雪霸處、老耐影像、海鵬影業共同主辦，並獲Jack Wolfskin 飛狼公司贊助特製穿孔圍巾作為活動紀念禮。飛狼長期推廣戶外精神，此次贊助象徵對山林工作者的敬意，觀眾現場可獲贈飛狼紀念圍巾一條，並於「山，永遠在」打卡牆合影，留下與山的相遇。

《高山遊民》由老耐影像製作出品、海鵬影業發行，入選新北紀錄片獎優選、桃園城市紀錄片獎首獎，並於二0二五臺灣國際人權電影節「環境人權」單元、桃園電影節放映。影片以靜謐而細膩的影像，描繪人與山之間的距離。

誠摯邀請有興趣的民眾前來武陵遊客中心參加《高山遊民》特映會。欲參加者，請填寫活動報名表單

https://forms.gle/3CsesvBUcoRD7rXg8

《高山遊民》網站

https://xn--rhto77a2l1a02i.tw/?fbclid=IwY2xjawNMFSZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE0MnlPTFZmU3BuYjFKQkFwAR4xq0YPU0be5J3F2Fui2kZPlIh_7ql-Cdz2Xl7PiTh5pIRBfQahJRlb1T_kDw_aem_3Kv8WPBaXcLuQ4oGZ28kSg。