高山雪景報到？3500公尺以上有望降雪 「這時間」最冷下探10度
即時中心／温芸萱報導
中央氣象署預報員蔡伊其今（9）日指出，本周東北季風先減弱，但週四起將有兩波強冷空氣南下，其中週六至下週一冷氣團最強，恐達到「大陸冷氣團」門檻，最低恐下探10度。高山3500公尺以上地區周六晚至下週一有降雪可能。
中央氣象署提醒，下週恐將迎來入冬最強冷氣團！氣象預報員蔡伊其指出，雖然東北季風在明日暫時減弱，但從週四開始將陸續有兩股較強冷空氣南下，其中第二波強度有機會達到「大陸冷氣團」門檻，下週一清晨溫度下探到10度。
蔡伊其表示，明日白天西半部水氣減少、天氣轉為多雲到晴，白天回暖明顯。不過，東半部仍受殘留水氣影響，雲層較厚，基隆北海岸、大台北山區及花東一帶仍會飄起零星短暫雨。隨著午後北部雲量再次增加，局部地區也不排除再度出現短暫降雨。
接著，蔡伊其表示，第一波東北季風將在週四起增強，雖然強度不算太強，但北部、宜蘭與花蓮會再度感受到濕涼天氣，沿海與迎風面偶有小雨。這股冷空氣會持續影響到週六，尤其基隆北海岸與大台北山區因為風向與地形關係，局部雨勢可能較明顯。
真正讓氣溫驟降的是週六深夜到週日登場的第二波冷空氣。蔡伊其推測，此波冷空氣強度「有望觸及大陸冷氣團」等級，周日到下週一清晨最為寒冷。由於水氣減少，台灣大部分地區呈現乾冷格局，只有迎風面如基隆北海岸、大台北山區及恆春半島仍會出現些許滴雨。週二開始，冷空氣減弱，各地下雨情形更少。
溫度方面，蔡伊其指出，明日清晨受輻射冷卻影響，中部以北及部分空曠地區偏涼，但白天高溫迅速回升，西半部可達27至29度。週五、週六白天的北台灣高溫將降至約22至24度，清晨低溫落在16至19度之間；等到週六深夜起冷空氣明顯南下，北部及宜蘭降溫幅度大，體感明顯偏冷。
到了下週一，蔡伊其表示，清晨是最冷時段，中部以北低溫約12度，南部落在14度左右，東部約13至14度；若是在空曠地區，可能進一步下探到10度。
值得關注的是，高山降雪機率也同步升高。蔡伊其預估，週六深夜到下週一清晨，中部以北與宜花一帶的高山，只要海拔在3500公尺左右、且水氣配合，就有望降雪。
