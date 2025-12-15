高山頂啟明宮深耕楊梅逾百年 財神殿安座延續慈悲精神

桃園市副市長蘇俊賓出席「啟明宮慶祝財神殿安座聯歡晚會」。(圖/市府提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者陳儒賢

桃園市副市長蘇俊賓昨（14）日晚間前往楊梅區，出席「啟明宮慶祝財神殿安座聯歡晚會」。蘇俊賓表示，啟明宮自清光緒二十五年（1899年）創建至今，長年深耕楊梅地方，不僅持續關懷弱勢族群，也大力投入教育資源，市府每年都能感受到廟方滿滿的用心與付出。昨日財神殿安座適逢寒夜，仍有許多信眾前來參拜相挺，在這樣的時間與溫度下，大家願意齊聚一堂，正是對啟明宮最真誠的支持，也展現百年信仰凝聚出的真情與溫暖。

廣告 廣告

蘇俊賓表示，市府將持續與啟明宮攜手合作。(圖/市府提供)

蘇俊賓指出，在主任委員李家興及廟方團隊的帶領下，市府將持續與啟明宮攜手合作，組成「桃園隊」、「楊梅隊」，秉持三官大帝、三界爺百餘年來慈悲濟世的精神，持續服務地方、照顧市民，讓來自信仰的溫暖在楊梅社區中延續。

民政局表示，楊梅高山頂啟明宮為地方重要信仰中心，主祀三官大帝，並供奉天上聖母、神農大帝、文昌帝君及太歲星君。啟明宮長年投入公益，與楊梅區公所合作發放低收入戶及弱勢家庭紅包，今（114）年9月也將普渡物資捐贈高榮國小，協助校內有需要的家庭，充分展現廟方持續關懷弱勢、實踐三官大帝慈悲精神，為地方注入穩定而溫暖的力量。