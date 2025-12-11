高山.平地青蒜品種有差別？ 攤商曝分辨方法

台中市 / 綜合報導

青蒜可以用在「炒鹹豬肉」以及「客家小炒」等料理，不管是搭配肉品快炒，還是做為過年的圍爐菜，青蒜這個食材很好運用，但市場上的青蒜，高山和平地的價差不小，您知道該怎麼挑嗎？攤商透露，最簡單的分辨方式就是看「蒜白的長度」，高山品種比較長，口感軟嫩不辣，平地的比較小，味道偏辣，比較傳統，兩個品種的共同特點，就是天氣越冷越好吃。

青綠色的蒜苗放平斜斜的切段，下鍋後放一點蒜頭辣椒與洋蔥，淋上熱油加入鹹豬肉大火快炒，青蒜炒客家鹹豬肉裝盤上桌，看了令人食指大動，青蒜的料理再來一道，大火拌炒豆干魷魚蝦米以及三層肉，在鍋裡不斷翻攪這道料理也令人期待。

客家餐廳主廚黃登科說：「餐廳這邊是用在於，我們客家小炒裡面，還有我們的蒜苗炒鹹豬肉。」青蒜正值產季要挑新鮮便宜，就來菜市場買菜，要怎麼挑出好貨，賣菜的攤商來教大家，菜市場攤商說：「高山蒜白會比較長一點，平地的蒜白，差不多這麼短短的而已。」

攤商說，簡單分辨的方式就是，高山品種的青蒜，蔥白部分大約20到25公分，直徑2公分左右，每斤賣100到130元，而平地的青蒜，蒜白部分和整體的長度，大概只有高山的一半，每斤大概落在70元左右，品種與產季不同，價格差異就會比較大。

雖然青蒜一年四季都吃得到，但高山跟平地的口感還是有差，菜市場攤商說：「高山的蒜苗吃起來比較軟嫰，比較不那麼辣，平地的比較硬粗，吃起來你會覺得比較辣，靠近過年更好，越冷越好。」賣菜的說高冷山區的青蒜，好看又好吃，平地的農民強調，認為他們種的青蒜品質也不差。

彰化青蒜農民說：「這款正和美種，這款吃了口感比較好，這比較有蒜頭味啦。」農民解釋，平地的青蒜比較瘦小，樣子沒那麼好看，但味道吃起來比較傳統，過年前就會進入盛產期，價格與品質都有競爭力，還是受到不少民眾的喜愛。

