高工廠大火燒整夜 藍天白雲後勤支援

高雄大發工業區1間42年的工廠竄出大火，主要生產塑膠隔熱板、保麗龍餐具，因此堆放大量易燃物、火勢延燒到隔天才撲滅，慈濟志工一連兩天擔任後勤支援，送來飲料、麵包、也作消防隊的即時後盾。

濃煙密布，大發工業區廠房爆炸引發大火，火勢延燒7小時才初步控制。

高雄市消防局水源官 曾建國：「水(源)幕僚因為範圍很寬，也謝謝師姊突然，趕快支援我們1台機車，讓我們可以快速地建立水源，讓前線救災水源不中斷。」

但廠內積蓄熱能再度冒出火舌，消防隊以重機具破壞廠房持續散熱灌水，直到隔天才撲滅，已延燒了19小時。一連兩天，慈濟志工承擔後勤補給。

慈濟志工 黃雪惠：「(火)越燒越大，它這個是做餐具的，這些是易燃物，而且是比較有毒的，所以我們一直撤，我們已經換了4個服務中心，但是我們也是會把需要的，鮮奶 麵包 運動飲料，都送到打火弟兄旁邊，讓他們要喝比較快。」

慈濟志工｜林蘭英：「過來看都是濃煙，裡面是悶燒比較多，需要人力趕快來支援，載桌子椅子 大家分工，成立一個救災中心，配合消防人員送物資。」

火勢第2天煙塵滿天，所幸無人傷亡。志工持續提供茶水、協助資源回收、善後撤場。

