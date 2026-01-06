高市三民區深夜變壓器故障停電 台電20分鐘內復電近8成

台電高雄區處於五日深夜十一時四十五分因變壓器故障及電纜燒損，造成三民區建國三路、三民街、中庸街等一帶，共一千一百戶停電，涵蓋範圍包括三民區建國三路、三民街、中庸街一帶，及前金區自強一路、河南二路。(見圖)

台電高雄區處今(六)日說明，該事故發生後，台電立即派員趕赴現場查修，經搶修人員第一時間採取隔離故障區間及轉供作業，在二十分鐘內先完成八百六十五戶恢復供電，復電比例近八成。

該處同仁漏夜搶修，因現場需要重新吊換故障變壓器及重新佈放電纜，尚有二百三十五戶停電，該處現已加派人力搶修中，今天中午前已全數復電。

針對這次設備故障，台電高雄區處將後續將進一步檢討並強化線路設備巡檢與維護，以降低停電事故發生。