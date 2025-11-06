高市三民區綠議員提名惹議 黃淑美呼籲黨部開大門走大路

曾在高市三民區擔任過四屆議員的黃淑美，2026將捲土重來，呼籲黨部秉持「至少提名過半」的原則。 圖：黃淑美競選服務處/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市三民區市議員提名席次引發基層討論與各界猜測，過去三民區市議員選舉民進黨均提名5席，即使上一屆應選7席，民進黨為爭取議會獨力過半也至少提名4席，但這次2026年大選在即，三民區將恢復8席議員空間之際，黨內竟傳出只打算提名3席，讓不少民進黨基層支持者感到詫異。擁有基層實力與紮實地方服務經驗的前市議員黃淑美起跑多月，感受到支持者希望民進黨提名過半的心聲，呼籲黨部提名作業要開大門、走大路，要勇於推出優秀同志與其他政黨、無黨參選人競爭，爭取選民認同，將選票最大化利用，搶下本屆增加的第8席議員。

三民區高雄市議員2026年預計恢復應選8席，民進黨除現任3位市議員外，曾在三民區擔任過四屆議員的黃淑美也捲土重來，她認為黨部勿故步自封，只保守提名3席，讓原本有實力贏過國民黨而當選的同志，在初選階段互相消耗、折損，不論是誰透過錯誤的初選提名機制而最終得到提名參選、當選，結果對民進黨都是輸，因為已經白白奉送國民黨一席。

她表示，是從高雄市黨部執行委員做起，一路走來始終配合黨內需求。無論是總統大選、市長選戰或地方黨務的推動與協調，只要黨部有需要，自己總是義無反顧，全力投入，從時間、人力到資源都不遺餘力。

黃淑美說明，直到自己投身市議員選舉，也有幸在黨部的支持與鄉親的信任下連任4屆，長期服務三民區，任內除了積極推動地方建設、落實政策監督外，她也持續協助黨部歷任首長與中央選舉的競選工作，包括市長謝長廷、代理市長葉菊蘭、代理市長陳其邁、市長陳菊、市長陳其邁，以及總統陳水扁、等重要選戰。黃淑美強調，無論在哪一場戰役中，只要黨部需要，她從不缺席，全力以赴，從不計個人得失。

黃淑美提及，除了選民的相挺、栽培，她的能力也獲得陳其邁的肯定，延攬擔任高雄輪船公司董事長，任職3年半，做出許多改革，至去年底圓滿卸任。離任後，她持續關心地方發展與黨的整體布局。她表示，至今仍記得，2018年韓國瑜崛起之際，民進黨在高雄市議會一口氣痛失11席，對黨部來說是前所未有的震撼。黃淑美感嘆，這場教訓讓她更加明白，每一次的選舉提名與布局，都不只是策略或數字，更牽動著黨與支持者之間的信任、士氣與未來發展。

黃淑美指出，這次三民區市議員席次由7席增為8席，依往例7席時黨部會提名4席，如今席次增加，本應趁勢擴大布局，近日卻傳出僅規劃提名3席，與過去「至少提名過半」的原則明顯不同，不進反退，落差極大。黃淑美擔憂，尤其目前主要對手國民黨已明確表示將提名4席、全力搶攻，在此情況下，若棄守一席、不戰而降，只會讓基層支持者感到莫名與失望，眼看寶貴的一席就這樣白白雙手奉送給對手陣營。這樣的安排，難免讓黨內同志感到不公與失衡，也容易讓選民聯想難道是在為他人量身訂作？呼籲黨要回歸正常的提名，秉著過半提名的一向作法，堅持公平性。

