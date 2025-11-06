高市三民區議員多一席引爆綠營內戰「她」籲別故步自封

民進黨前議員黃淑美6日掛出首面競選看板，宣布投入三民區議員選舉，並訴求黨內應該提名4席候選人參選，而非為了與綠營友好的無黨人選合作，故步自封只提名3席，相信支持者不會同意此錯誤提名機制。（黃淑美提供／洪浩軒高雄傳真）

2026高雄市議員選戰提前開打，依據目前的人口趨勢推估，三民區下屆高機率會由7席議員提升至8席，也因此被視為激烈選區，民進黨前議員黃淑美6日掛出首面競選看板，宣布投入三民區議員選舉，並訴求黨內應該提名4席候選人參選，而非為了與綠營友好的無黨人選合作，故步自封只提名3席，相信支持者不會同意此錯誤提名機制。對此，民進黨高市黨部回應，會收集所有資料及意見，提出最佳提名辦法。

黃淑美表示，過去三民區市議員選舉民進黨都是提名5席，即使這屆只有7席議員的空間，民進黨為爭取議會獨力過半，至少也是提名4席人選，然而2026年大選在即，三民區將恢復8席議員空間，但竟傳出黨內只打算提名3席的傳聞，讓不少民進黨基層支持者感到詫異。

黃淑美認為，黨部的提名作業要開大門、走大路，並勇於推出優秀同志與其他政黨、無黨參選人競爭，博取選民認同，將選票最大化利用，搶下增加的第8席議員，而非故步自封，只提名3席人選，讓原本有實力贏過國民黨而當選的同志在初選階段互相消耗、折損，相信支持者也不會同意此錯誤的提名機制，因為這等同白白奉送國民黨1席議員，呼籲黨部要回歸正常的提名機制，秉持過半提名的作法，堅持公平性。

對此，民進黨高市黨部主委黃文益表示，每位參選人的意見黨部都予以尊重，也非常重視，民進黨有提名的討論機制，市黨部會收集所有資料及意見之後，由執評委會共同討論，決定出一套最佳提名辦法。

與綠營友好的無黨籍高市議員張博洋表示，他尊重民進黨的提名策略，自己會用無黨籍身分持續扮演本土陣營的友軍，全力以赴拚連任；無黨籍議員、高市副議長曾俊傑也強調，尊重民進黨的提名辦法，他目前以選民服務及積極問政作為優先目標。

