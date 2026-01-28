高市三鳳中街年貨擴大聯合稽查 衛生局抽檢把關年節食的安全

▲高雄市衛生局會同相關單位前往三鳳中街聯合稽查，同時示範自行研製過氧化氫、皂黃試劑進行豆製品快篩檢查。

【記者 王靚慧／高雄 報導】農曆春節將至，高雄市政府衛生局為維護市民食的安全，今（28）日會同行國處消保官、農業局、經發局及衛生福利部食品藥物管理署、經濟部標檢局，前往三鳳中街聯合稽查，現場查核業者食材保存、販售場所衛生及食品標示等，同時示範自行研製過氧化氫、皂黃試劑進行豆製品快篩檢查，有需求民眾可逕向各區衛生所索取。

另外消保官亦提醒民眾，購物請認明商家磅秤是否貼有標檢局檢驗合格標章，市府物價小組將持續關注春節應景商品的物價波動，以保障消費者權益。如業者有不合理漲價情形可直撥1999或1950消費者服務專線反映。

廣告 廣告

衛生局指出，近期已針對超市、量販店、市場、製造業及知名年菜餐廳等34家業者擴大抽驗稽查，總計抽驗91件，包含即食食品24件、肉品及其加工品19件、水產及其加工品13件、新鮮蔬果13件、烘焙製品7件、豆製品6件、麵製品5件及糕粿4件，檢驗項目包括衛生標準、食品添加物、動物用藥、農藥殘留等項目，結果皆符合規定。

此外，衛生局抽查10家年菜餐廳業者，依「食品良好衛生規範準則」查核其作業環境、定型化契約、食材來源文件保存及食品標示等項目，查核結果皆符合規定。

衛生局提醒民眾採購年節食品時應把握「五不原則」，包括標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味不買、來源不明者不買、有破損不買。同時呼籲民眾無論是自行烹調年菜要把握「五要原則」：要洗手、食材要新鮮、生熟食要分開、要徹底加熱、要注意保存溫度等，以預防食品中毒。（圖／高雄市衛生局提供）