高市下令解散眾議院！日本最短選戰2月決勝 16天內決定日本走向

日本首相高市早苗19日在東京首相官邸召開記者會，宣布將於23日解散眾議院，並進行政權選擇選舉。（圖／達志／美聯社，下同）

日本首相高市早苗今（19）日下午6時（台灣時間下午5時）在首相官邸召開記者會，正式宣布將於1月23日解散眾議院，並於2月8日舉行投開票。此次選戰預定27日公告，若按原定時程，將創下日本戰後最短的選戰紀錄。

高市早苗表示此次解散是沉重的決定，將由國民決定是否繼續支持她領導的內閣。

根據《讀賣新聞》等日媒報導，高市早苗表示，這項決定攸關政權正當性與國民信任，選擇在通常國會開議之初解散眾議院，是為了讓主權在民的原則獲得具體實踐。她指出，是否由其擔任首相，應由國民透過選票決定，並強調這次選舉是政權選擇選舉。

自去年10月就任以來，高市內閣尚未接受國會改選的民意檢驗。她回顧執政過程指出，於自民黨總裁選第三度參選勝出後接掌政權，並在缺乏公明黨合作、自民黨在參眾兩院皆未過半的情況下組閣。她坦言，政權之路充滿挑戰，國政運作始終處於不穩狀態。

此次選舉將由自民黨與日本維新會共同迎戰，雙方於去年10月達成聯合執政合作協議，確立合作基礎。高市內閣表示，這項協議涵蓋消費稅調整、經濟安全保障、社福改革等多項重點政策，並已列入即將提出的年度預算案與相關法案。

她指出，本屆國會將審議多項過去未列入選舉政見的重要政策，包括兩年內對飲食相關商品免徵消費稅。該措施為聯合執政合作協議的一部分，後續將由新設「國民會議」就財源與執行時程進行具體研議。

針對選後政局，高市早苗明言，若自民黨與日本維新會無法合計取得眾議院過半席次，將不再續任首相，並由其他在野政治人物接任。她表示，這次選舉將間接決定首相人選，是日本民主政治下的政權選擇制度展現。為避免政策推動出現空窗，高市內閣已責成各部會與地方政府加速執行補正預算，包括針對物價上漲的民生應對措施，以維持經濟與社會安全穩定。

她強調，將持續推動具爭議性與轉型性的重大改革，包括解決北韓綁架日本人問題、擴大投資半導體與先端科技產業、重塑社會結構與財政政策方向。高市早苗表示，施政需以信任為本，並引用「沒有信任則無法立足」（信なくば立たず）的理念，強調在進行重大政策轉向前，有責任向國民正面說明，並公開接受民意裁決。

眾議院預計將於1月23日解散，2月8日進行投開票，戰後最短選戰即將登場。（圖／翻攝自X，@eoevo）

