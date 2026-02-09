高市不踩黃線 台灣別踩紅線

備受矚目的日本眾議院選舉結果，高市早苗領導的自民黨獲得壓倒性勝利，高市解散國會的政治豪賭如願以償，甚至以自民黨的席次優勢，高市早苗心心念念的修憲工程，更極有可能順利達標。

日本政壇捲起暴風狂潮，消息傳到台灣讓綠營一陣躁動，部分側翼認為，賴清德不如效法高市早苗，乾脆也解散立法院重新選舉，說不定也能像日本一樣翻篇，徹底解決朝小野大的無解習題，更有激進綠營人士，直接解讀高市一定會更挺台灣，或說支持台獨以對抗北京，這不僅是危險的認知，甚至是謬誤的幻想。

高市早苗一席話引發軒然大波，險些釀成中日難以挽回的衝突，所幸因為川普的「訓斥」踩了煞車，然而從高市早苗不惜一切代價解散國會，拿自己的政治生涯豪賭，底氣就是日本民意虛榮心作祟的高支持度，因而自認為可以借機清理戰場，尤其高市堅決主張的重新武裝日本，未來修憲重拾軍國主義將更順利。

事實上綠營必須宏觀認知，日本是日本，台灣是台灣，所謂台灣有事日本有事，已屬莫須有的等號，而今如果高市早苗挾國會優勢，甚至不顧美國反對，恣意打破武裝日本的世界大忌，勢必讓中日緊張再度升高，那也是日本有事，更不應該誤判能順勢助燃台獨。

首先綠營必須認清現實，高市早苗曾直言，萬一台海真釀戰火，頭號任務是希望美國協助日本撤僑，聽清楚是撤僑不是協防，更不是派自衛隊助陣台軍，大標題如果都看錯，所有答案肯定一團零分。

況且高市早苗即使坐穩首相位子，最迫切要面對的不是台灣問題，而是困窘的日本經濟，甚至川普窒息式的壓制，高市再怎麼意識形態堅決，應該也不至於躁進與北京決裂，台灣有事日本有事這種話，至少不會再莽撞出口，全球政治皆如此，台灣最不智的冒進，就是見風催雨，甚至誤判台獨有機會了。

即使再怎麼抹紅都擋不住兩岸的交流活動，綠營其實很清楚，台獨其實已經只剩一團虛火，尤其川普就算提出喊價式的軍售台灣，也只是拿來和北京斡旋的籌碼，尤其陸方已經表明，如果美方200億美元的軍售台灣想法不縮手，川普4月的北京之行可能破局，川普見縫插針想掏空台灣，綠營卻沾沾自喜，甚至仍癡心認為川普不會「出賣」台灣，其實都是傻得可以的誤判。

因此面對高市早苗大獲全勝的情勢，綠營最不該有的幻想，就是日本可以台灣也可以，事實上賴清德深知，果真立院重選，甚至可能讓民進黨席次更難看，顯然沒那個膽量敢效法高市早苗，但是可能會再度表錯情，認為高市早苗領導的日本，可能會間接支持「兩國論」，這也是台獨死硬派對日本眾議院選舉結果，心情比日本民眾還興奮的原因。

全球局勢瞬息萬變，新加坡航太展美國不再是Ｃ位，各國領袖紛紛造訪北京，高市早苗仍然只是一個政客，才不是生死相許的親密戰友，台灣切莫誤判情勢，人家選舉重整政治版圖，別喊得比日本大聲，更別跑得比日本快，高市早苗不會踩黃線，台灣卻自己先踩紅線，那就蠢到極致。（作者為資深媒體人）