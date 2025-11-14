高市中山工商開啟與比利時技職教育新篇章

高雄市中山工商與比利時布魯塞爾COOVI中學簽訂MOU，雙方締結教育夥伴關係。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

高雄市中山工商十四日與比利時布魯塞爾COOVI中學簽訂合作備忘錄MOU，雙方締結教育夥伴關係。校長李昱平表示，這是首創臺比技職教育交流合作計畫，COOVI中學以餐飲、烘焙與肉品加工、園藝課程聞名，中山工商在餐旅領域亦出類拔萃，樂見強強聯手，共同為臺比技職教育開啟新篇章。

為加強台灣與比利時技職教育合作與交流，由駐歐盟兼駐比利時代表處教育組與比利時佛拉蒙區政府共同合作，雙邊各推薦一所餐飲職業學校進行雙邊交流合作，臺灣推薦高雄市中山工商、比利時佛拉蒙區政府推薦COOVI中學。

廣告 廣告

簽署儀式在六和敬大樓一樓講堂舉行。比利時COOVI中學包括技術顧問兼協調員Olivier Dumoulin與教學 協調主任Laura Vandebroeck等師生共十人。中山工商由陳國清董事長率校長李昱平、國際教育處主任張佳琪、師生代表一同出席。比利時台北辦事處法蘭德斯經貿組組長吳良鈺及教育部國教署原民特教組林淑敏副組長到場致詞，駐比利時代表處李彥儀組長以線上見證。

「美食料理是最直接的文化語言！」李昱平表示，臺比兩國雖無正式外交關係，但彼此關係非常友好且密切，互設有代表處、辦事處，COOVI中學與中山工商均深耕及培育技職教育人才，「教育無國界」，盼雙方在餐飲教育、語言學習、文化推廣與師生互訪等面向深度合作，攜手培育具備國際視野、文化包容與專業技能的新世代青年。

國教署原民特教組林淑敏副組長指出，透過國際交流聆聽不同文化的新觀點，交換想法與經驗及探索，且跨國合作能創造新的文化與體驗，讓教師與學生都獲得寶貴經驗。

COOVI中學教學協調主任Laura Vandebroeck說，這是兩校夥伴合作的開始，也是未來雙方文化交流的橋樑，也期待未來夠過合作夥伴關係，能有更多機會成長與學習。

張佳琪主任表示，該校曾在2012年前往比利時納慕爾省立納慕爾餐飲管理學校參訪，後因疫情及國際情勢中斷，全賴駐比利時代表處教育組李彥儀組長牽線，促成臺比高中職教育互訪合作。

張佳琪指出，這次COOVI師生訪台將為期兩週，除簽署儀式外，校方安排學生餐飲實作課程（製作鳳梨酥、珍珠奶茶、蔥油餅、紅油抄手、土魠魚羹等）、華語口說課程、華語生活情境練習、社團體驗（如熱音社、舞獅社、跆拳道社、南洋舞蹈社、軍樂儀隊等）、入班交流以及文化參訪行程，包括佛陀紀念館、美濃油紙傘與藍染體驗、台南古都巡禮等，活動內容豐富多元，讓COOVI師生深度體驗台灣文化與地方風土人情。

中山工商將於二十一日舉辦「台式餐食及甜點成果發表暨感恩歡送餐會」，展現雙方兩週交流成果。此次比利時學生來台交流學習中餐烹調，明年三月將由中山工商學生赴比利時交流學習西餐烹調。

比利時學生Mattea表示，這是他初次來亞洲國家，能親自體驗臺灣的料理文化感到十分新鮮與興奮，首次學習並嘗試製作蚵仔麵線與蔥油餅，料理方式與比利時截然不同，他特別喜歡蔥油餅，希望能學習更多在地料理與文化，深入體驗臺灣的飲食特色與生活風情。

餐二丙學生廖沛宸表示，這次擔任學伴讓他學會以料理技藝與外國學生交流，並激發他明年前往歐洲進修的夢想。餐三甲曾伊汎盼能透過料理讓外國友人品味臺灣文化。應用英語三甲黃康澤認為，接待外賓是一種責任，也是一種成長，受益良多。