高市中山路分段翻新完工 投入逾3,200萬提升新興、苓雅用路安全

高雄市中山路南北貫穿多個行政區，是承載工商、觀光與民生機能的重要交通幹道，長期車流量龐大。為提升道路品質與行車安全，市府工務局近期完成新興、苓雅區中山一、二路（三多三路至中正三路）路面改善工程。工務局長楊欽富指出，考量改善範圍廣、交通量高，工程採分期分階段施工，以降低對市民通行的影響，並獲內政部國土管理署補助，總經費約3,200萬元。

↑圖說：中山路改善工程採夜間分段施工方式，大幅降低施工對民眾造成的不便。（圖片來源：高雄市工務局提供）

此次工程以改質瀝青搭配轉爐石進行路面翻新，完成近6萬平方公尺鋪面改善，有效強化道路耐久性與行車安全。道工處表示，中山路沿線行經三多商圈、中央公園新崛江商圈及美麗島商圈，施工期間採夜間分段刨鋪方式進行，將對交通與商業活動的衝擊降至最低。

除路面更新外，工程亦配合交通局調整標線設計，增設醒目的中央槽化分向線以有效分隔車流，並規劃左轉附加車道，提升車流秩序與行車順暢度。經常行駛中山路的用路人陳小姐表示，重新刨鋪與動線調整後，道路平整度明顯提升，騎乘與行車感受更為安全順暢。

↑圖說：改善後的中山路，行車更舒暢安心。（圖片來源：高雄市工務局提供）

道工處進一步指出，為打造更友善的通行環境，市府另獲國土署補助約2.4億元，啟動中山一路（民生路至建國路）人行環境改造工程，內容包括更新人行道鋪面、改善無障礙設施、強化路口行人安全，以及優化植栽與照明景觀，未來將與新高雄車站周邊整合，提供市民更便利、安全的步行與轉乘空間。

