高市中山陽光傳愛傳百家 家扶聖誕聯歡助圓夢

高雄市中山陽光社會關懷協會連續八年與南高雄家扶中心共同舉辦聖誕聯歡會，近日將四百份聖誕禮物送到家扶，並邀請一百位家扶親子參加聖誕聯歡會，更安排義診、義剪及視力檢查服務，全方位照顧家扶兒少，溫暖每一個家庭。(見圖)

南家扶中心今(廿一)日說明，由國立中山大學管理學院EMBA學長姊於二○一四年所組成的高雄市中山陽光社會關懷協會以關懷弱勢、回饋社會的理念傳播愛心到社會各角落底層，這次邀請全台的夥伴幫助孩子圓夢並籌備聖誕餐會，餐會上除了有聖誕老公公發放禮物，互動小遊戲外，更有豐富的聖誕大餐，讓親子有個暖心的餐敘。

中山陽光在溫馨的聖誕佳節裡，將滿滿的愛化為實際行動，為了讓家扶兒少們在成長路上無憂無慮、健康相伴，他們特意在聖誕聯歡會前，溫暖地聯繫了柏仁醫院、高雄榮民總醫院與奇詮中醫診所醫師提供義診服務，依不同專科領域提供小兒科、家醫科、中醫等義診服務，進行健康狀況評估，期盼為孩子們建立最堅實的健康防護網，亦聯同「時尚麗的企業有限公司-麗髮型」設計師們為家扶兒少打造新造型；而今年除了有往年的義診及義剪服務之外，中山陽光更為家扶兒少新增安排視力檢查，邀請「文雄眼鏡」的視光師們為家扶兒少擦亮靈魂之窗來迎接聖誕佳節的到來。

小祖和妹妹發展較緩慢需要協助，但這次擁有許下願望的機會，他不僅想到了自己，更希望妹妹也能一起享受玩具的樂趣；平日透過早療復健課程，讓他們在情緒、智能、語言和生活自理等方面都逐漸進步。家長也積極配合早療的建議，根據他們喜歡的事物來融入教育之中，就像小祖一直以來都喜歡用積木搭建自己的小小世界。這次的願望，讓小祖有機會擴展自己的世界，並邀請家人一起分享這份喜悅。

從許願卡上，我們可以看到孩子們的心願都很簡單，例如「我希望獲得一支手錶，因為可以在拿來看時間」、「我希望獲得遙控卡車，因為我想和爸爸媽媽去公園玩」這些平日隨處可見的物品，正是孩子內心簡單而真摯的心願。謝謝中山陽光社會關懷協會的夥伴讓孩子圓夢，南高雄家扶中心莊月珠主委表示，家扶衷心感謝中山陽光社會關懷協會的付出！八年來中山陽光的每一位夥伴都默默地支持著傳愛到家扶活動，為資源匱乏的家扶兒少們在聖誕節前夕送上溫馨的禮物，讓他們感受到節日的喜悅，並藉此帶給孩子們鼓勵與燃亮希望，讓溫暖的愛傳送到每個家庭。