高市主張自衛隊入憲 中國促日方深刻反省侵略歷史

（中央社台北4日電）針對日本首相高市早苗主張修憲將日本自衛隊寫入條文，中國外交部今天表示，日本的修憲問題一直受到國際社會和亞洲鄰國的高度關注。中方敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平發展道路。

據陸媒環球網，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會答覆媒體相關提問時說，二戰期間，日本軍國主義給地區和世界帶來了深重的災難，「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「日本投降書」等具有國際法效力的文件，明確了日本作為戰敗國的國際義務，這也是日本重返國際社會的政治和法律前提。正因如此，日本的修憲問題一直受到國際社會和亞洲鄰國的高度關注。

林劍表示，中方敦促日方深刻反省侵略歷史，傾聽國內民眾和平反戰的聲音，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

日本經濟新聞報導，高市早苗2日表達希望修改憲法，明確將日本自衛隊寫入條文的意願。

她在訪問新潟縣上越市為眾議院選舉發表競選演說時說：「我希望進行顯而易見的憲法修正，以維護自衛隊的尊嚴，並使其穩固地成為一支強大的力量」。

高市早苗還表示，遺憾的是，（國會）憲法審查委員會主席來自在野黨。執政黨需要增加席位並贏得主席職位，才能推進憲法修正的討論。

日本憲法第9條第2款規定：「為達到前項（放棄戰爭）目的，不保持陸海空軍及其他戰力，不承認國家的交戰權」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150204