高市二次內閣18日啟動 力邀維新會入閣

日本首相高市早苗。(劉祐龍攝影)

日本眾議院大選由自民黨取得壓倒性勝利後，首相高市早苗已決定於本月18日召集特別國會，屆時將舉行首相指名選舉，預計高市將順利連任並於當天正式成立「第2次高市內閣」。





高市早苗在選後首場記者會上，除了表達將留任絕大多數現有閣員以維持政策連貫性外，更積極向執政夥伴「日本維新會」招手，呼籲由目前的「閣外合作」轉向「閣內合作」，共同擔當政務責任，展現其穩固政權並擴大執政聯盟影響力的決心。





根據朝日電視台及日媒報導，此次特別國會會期預計為期150天，將一路持續至7月17日。執政黨首要目標是在5月黃金週長假前，順利通過新年度的中央政府總預算案。



高市領軍的自民黨在8日大選中橫掃席次，不僅鞏固了執政正當性，也為後續推動政策清理了障礙。

在內閣組成方面，高市早苗明確表達了希望與日本維新會深化合作的意願。她強調，聯合政府不應僅止於國會層面的投票配合，更應在內閣中共同分擔責任。





針對此番邀請，日本維新會代表吉村洋文在與高市舉行黨魁會談後表示，目前尚未收到正式的入閣邀請，但若美方（指自民黨）正式詢問，維新會將抱持「認真、積極」的態度進行考慮。





隨著第2次高市內閣即將上路，外界高度關注日本維新會是否會從目前的合作模式轉向實質入閣。若兩黨成功達成「閣內合作」，將象徵日本執政聯盟結構的重大轉變，對於高市後續推動財政改革與國防政策將具有強大的推進作用。