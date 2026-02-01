高市五甲社區馬舞迎春幸福到 老幼共融慶新春

農曆年節將至，高市府社會局五甲老人活動中心於卅一日在五甲社區人文廣場盛大舉辦「馬舞迎春幸福到」社區聯歡活動，社會局蔡宛芬局長到現場與民眾同歡，活動包含精彩絕倫的舞台表演，結合跳蚤市場與書法揮毫活動等，在年前讓社區內感受到濃厚的年節氣氛。(見圖)

社會局今(一)日說明，活動中邀請三位資深的書法家現場揮毫，將春聯贈送給社區長輩，梁姓奶奶開心說，收到這幅喜氣春聯，祝福大家馬上幸福連連；攤位中還有互動體驗區，在五甲老人活動中心打卡按讚可獲得限量手工禪繞畫紅包袋外，現場設有五十攤跳蚤市場，鼓勵社區居民過年前出清家中的二手物品，讓資源有效循環再利用，提倡讓社會永續發展。

社會局蔡宛芬局長表示，社會局持續推動獨居老人關懷支持服務，在年節將近之時，關懷這些獨居長輩能讓他們同時感受到社會溫情，該活動由心故鄉社區營造協會的志工帶領長輩活力唱跳，以及社區幼兒園的小朋友們一同開場，舞台上活力四射，包含親子烏克麗麗演奏、團體扯鈴表演、太鼓表演等精彩活動，帶來歡樂年節氣氛。

五甲老人活動中心位於鳳山區國富路三十一號，提供社區獨居長輩關懷服務、推動老幼共學課程、銀髮健康促進等活動，適時為長者連結社區資源，健全長輩福祉，營造社區有愛樂齡友善的環境的同時，場館內也於去年新增設「五甲定點計時托育服務」，提供社區內育兒家庭重要的支持系統，歡迎洽詢五甲老人活動中心○七-七六三五五六九詢問，或上社會局五甲老人活動中心(https://wuja.kcg.gov.tw/)網站查詢。