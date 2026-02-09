高市交易發威！日股開盤大漲飆上55000點

▲受到日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉大獲全勝提振，日股週一看盤大漲。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本第51屆眾議院選舉8日投開票，日本首相高市早苗領導的自民黨席次不僅確定過半，甚至單獨跨越三分之二的310席門檻。受此影響，日本東京股市週一（9日）開盤呈現急漲態勢，漲幅超過800點，開盤即刷新歷史最高紀錄。

做為指標的日經225指數在週一開盤大漲876.95點，來到55130.63點，股價首度突破55000點大關，達到歷史性的水準。

富士新聞網報導指出，市場普遍認為，這是由於執政黨自民黨在眾議院大選中獲得壓倒性勝利，使得市場對積極財政擴張等政策的期待感瞬間引爆。

