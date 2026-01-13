高市交易訊號！日本公債殖利率飆新高 分析師：市場認她能拿下國會多數

圖為日本首相高市早苗（中）1月5日到伊勢神宮進行新年參拜。共同社／路透社



浦惠證券投顧資深分析師王倚隆今天（1/12）在臉書粉專發文指出，日相高市早苗一月下旬可能解散國會重新改選，為的是要取得國會多數席次，但這消息傳出後，日本30年公債殖利率立即上漲10個基點來到3.50%，他研判，這代表市場認為高市真的會解散國會，然後真的可以拿下穩定多數！

王倚隆在粉專王董的大盤籌碼中表示，外媒傳出日本首相高市早苗有可能在一月下旬解散眾議院，也就是在國會一開議就解散並立刻安排改選，目的就是為了重新取得穩定多數。

王倚隆指出，有趣的是在這個消息傳出之後，日本公債殖利率都是快速上升，30年期公債殖利率更是上漲10個基點來到3.50%，這已經是1990年代以來的最高水準了！

他同時表示，他認為這樣的走勢代表的是，市場認為高市真的會解散國會，然後真的可以拿下穩定多數！未來日本就是會朝向擴張性財政道路，可以預期政府預算將會大幅增加，對外發債的金額也會往上。也就是日本國債的供應量將大幅增加，供過於求當然就會導致債券價格下跌，也就是債券殖利率上升的情況！

