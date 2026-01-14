「高市人氣」成本錢！《日經》指自民黨瞄準「議席回復」解散眾議院、優先強化政權基礎

日本首相高市早苗計畫在23日召集的通常國會一開始即解散眾議院。根據《日經》報導，其目的在於儘早鞏固政權基礎，在內閣支持率持續超過70%的情況下，黨內對於自民黨能在選舉中增加席次的期待相當高。不過，《日經》指出，若2026年度預算案的成立延至4月以後，仍存在對國民生活造成負面影響的風險。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：

「高市人氣」成為本錢，自民黨瞄準議席回復，解散眾議院，優先強化政權基礎

高市早苗首相決定在23日召集的通常國會一開始即解散眾議院，目的在於儘早鞏固政權基礎。在內閣支持率持續超過70%的情況下，黨內對於自民黨能在選舉中增加席次的期待相當高。不過，若2026年度預算案的成立延後至4月以後，仍存在對國民生活造成負面影響的風險。

官房長官木原稔於13日出席眾參兩院議院運營委員會理事會，正式傳達通常國會將於23日召集的方針。若於23日解散眾議院，眾議院選舉最快將採取「1月27日公告、2月8日投開票」的時程。

這次選擇在國會一開始即解散，背後關鍵在於內閣支持率的高度穩定。根據《日本經濟新聞》的民調，高市內閣在2025年12月的支持率高達75%，自10月內閣成立以來，始終維持在70%以上。外界普遍認為，首相的領導力以及對經濟政策的高度期待，是支撐高支持率的主要原因。

自民黨幹部直言：「透過冒頭解散舉行眾院選舉，自民黨增加議席幾乎是確定的。」黨中央也在去年秋天針對若舉行眾院選舉的情況進行民調，一名閣僚透露，「聽說結果並不差」。

上一次眾議院解散與大選是在2024年10月、石破茂政權時期。當時自民黨僅獲得191席，較解散前減少56席，即使加上當時的聯合執政夥伴公明黨，也未能取得過半數，導致政權淪為少數執政。

目前在眾議院會派基礎上，即使加上新的合作對象日本維新會，總席次也僅為233席，在465席的法定席次中只是勉強過半。維新會採取的是「閣外合作」立場，並要求推動削減眾院席次等改革，而這些主張在自民黨內部仍有相當多審慎與反對聲音。

自民黨幹部表示：「下一次眾院選舉的目標，是自民黨單獨取得過半數。」若能成功回復席次，將更有利於推動「責任型積極財政」與安全保障政策。此外，若能穩固政權，直到2028年夏季參議院選舉前將不再有大型國政選舉，也有助於鋪設長期執政的基礎。

不過，高支持率並非永遠不變。未來在通常國會的眾參兩院預算委員會中，在野黨可能會就「政治與金錢」、物價上漲對策、日中關係等議題加強對政權的追究。一旦在預算審議過程中爆出閣僚醜聞，支持率下滑的風險仍然存在。

國際情勢同樣充滿不確定性。高市政權被認為有必要儘早穩固國內政治基礎。由於首相在國會就「台灣有事」所作的答辯，引發日中關係惡化，這種緊張狀態短期內恐難以改善。此外，美國總統川普已下令美軍對委內瑞拉發動攻擊，並展現出不惜加強對俄制裁的態度，烏克蘭和平進程的前景也更加難以預測。

在通常國會一開始即解散眾議院，本身也伴隨著明確的風險，其中之一就是政策推進勢必停滯。首相原本已明言，將於1月內召開以社會保障改革為主題的國民會議首次會議，但在選舉壓力下，跨黨派深入討論「附給付的稅額扣抵制度」等改革方案的動能，恐將明顯下降。

此外，2026年度預算案與相關稅制法案要在3月底前成立將變得困難。若預算案通過延後，實際執行也勢必被迫推遲。該預算案包含超過9兆日圓、創下歷史新高的防衛費，用以因應中國與俄羅斯的安全挑戰。

自民黨內也出現質疑聲音。一名黨內幹部直言：「在預算尚未通過前就解散，實在令人難以理解。」若改以編列暫定預算因應，可能對國民生活與地方自治體造成實質影響。

國民民主黨代表玉木雄一郎在13日的記者會上公開批評冒頭解散方案，表示「很難不對這種明顯對經濟帶來負面影響的政治判斷感到疑問」。

首相在5日的記者會上，曾被問及是否可能在通常國會期間解散眾議院，當時回應稱「讓國民實際感受到高市內閣在物價對策與經濟對策上的效果，是最重要的」。因此，如今選擇將選舉置於預算成立之前，也引發外界批評，認為此舉與過去的說法存在矛盾。立憲民主黨代表野田佳彥便指出：「對於一位主張『強勁經濟』的首相而言，這樣的選擇是否真的妥當，值得質疑。」

首相個人的高人氣，能在多大程度上轉化為自民黨的選票，目前仍難以預測。日經調查顯示，自民黨在12月的支持率僅為37%，比內閣支持率低了38個百分點。與已解除聯合執政關係的公明黨之間，政黨層級的選舉合作仍處於空白狀態。

即使自民黨與維新會在眾院選舉中增加議席，參議院未過半的結構仍不會改變。執政陣營目前僅握有119席，距離過半仍差6席。眾院選舉後，各黨勢力的變化，亦可能影響與國民民主黨等在預算案上合作的政治關係。

（圖片來源：三立新聞）

