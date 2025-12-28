高市今年二度公告建照及雜照可展延挨批替建商解套 市府澄清

央行限貸令下，高雄房市急凍。(記者葛祐豪攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕央行限貸令下，國內房市急凍，高市府今年中曾發函，指因對等關稅、缺工缺料，建築物於114年底前領得建照者，可申請延長2年；豈料前天(26日)再度發函，指因限貸令、營建餘土去化困難等情形，115年底前領得建照者，可再申請延長2年，挨批急於替建商解套。

今年中，高市工務局建管處發函給高雄市不動產開發公會、大高雄不動產開發公會等單位，指因應美國對等關稅、中東以伊戰爭地緣政治、及既有缺工缺料情況尚未緩解，並考量市長友善投資環境政策，建築物於112年1月1日到114年12月31日期間，領得高市建築執照或雜項執照，可申請延長2年。

半年不到，市府建管處前天(26日)再度發函，強調因應限貸令、土融限期開工、既有缺工、缺料未緩解及營建餘土去化困難情形，為健全高雄房市發展，公告建築物於115年12月31日前領得本市建造執照或雜項執照且屬有效者，得申請延長造執照或雜項執照期限2年。

建管處指出，但市府興辦的各項公共建設，包含促進民間參與公共建設、公辦都市更新、捷運土地開發、設定地上權、標租等，攸關市政計畫推展、公共利益及市民福祉等層面，須經各目的事業主管機關同意後，始得申請延長建造執照或雜項執照之建築期限，並以2年為限。

外界批評，央行限貸令下，今年房市交易量雖大幅量縮，但價格僅持平或小幅下跌，市府今年兩度放寬建照及雜照可展延2年，根本是變相助長炒房，難怪高雄這幾年的房價飆翻天。

房產業者則強調，銀貸排撥卡關，央行又對土地融資設有18個月限期開工令，這項「建照特赦令」對建商資金周轉與減少積壓，相當有幫助；且根據今年8月統計，全台已有14縣市宣布建照展延。

市府則強調，此政策並非鼓勵或助長房市炒作，而是針對當前經濟環境與產業困境所提出的務實應對措施。延長建照完工期限的申請，仍需依法提出申請，確保符合法規與公共利益，且持續監督建築工程公共安全，並防止不當囤積或投機行為。

