高市修正台灣有事論 變回「間接有事」？作家：台派失落

日本首相高市早苗表示，如果發生在台灣的衝突，日本轉身而去的話，日本與美國的戰略聯盟將會瓦解。（美聯社）

日本首相高市早苗「台灣有事」論再修正，她26日表示，如果台灣發生嚴重的事件，日本必須前往營救還留在台灣的日本和美國公民。作家「漂浪島嶼」指出，此說修回已故前日相安倍晉三的定義，但從直接有事再變回間接有事，應會讓日前振奮的台派名嘴有些失落。

「台灣有事終於還是修了，美國有事日本有事。」漂浪島嶼27日在粉專發文提到，日本首相高市早苗過去台灣有事日本有事的說法，強調台海發生緊急事態，不等美國參戰，台灣有事就是日本有事，等同宣布解禁自衛權直接參戰，引發中國大陸暴怒報復。

漂浪島嶼指出，現今新的「台灣有事撤僑說」，說法修回過去安倍晉三擔任首相時做出的定義，必須美國先有事，日本就無法置身事外。換句話說台海一旦起戰火，必須美中先交戰，日本才會參戰，就是從安危之戰轉回同盟之戰，美國受攻擊成為有事指標。高市早苗的修正版台灣有事，強調日美同盟的應盡義務，不再談論事態緊急的台海有事日本就有事，如同態度放軟轉向，一改過去的強硬。

漂浪島嶼強調，高市早苗的新說法，中國大陸會不會接受，雙方有個下台階，恢復對話交流，有待觀察。但是對於台灣，從直接有事再變回「間接有事」，應該讓日前振奮的台派名嘴，有些失落，如果台海有事，美國沒事，日本是否也就跟著沒事。

漂浪島嶼直言，現今日本將台海有事，又轉回美國有事日本有事，就違背美國期待島鏈國家，擔起自我防衛的重任，特別是日本作為美國在亞洲的戰略代理人，美國回防美洲，亞洲需要日本作前鋒，日本有事美國才有事。

漂浪島嶼直呼，所以「台海有事」三態樣：台灣有事日本有事，美國有事日本有事，日本有事美國有事，「圍勢台灣很有事。」

