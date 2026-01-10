高市傳解散眾議院 日圓急貶兌美元失守158大關

日圓兌美元9日應聲貶破158日圓兌1美元。（圖／報系資料照）

根據日媒報導，日本首相高市早苗考慮解散眾議院，預計在2月上旬或中旬進行改選，日圓兌美元9日應聲貶破158日圓兌1美元，為2025年1月以來最低。

日本《讀賣新聞》報導，高市研議在23日國會開議當天宣布解散眾議院。據悉，高市考慮解散眾院的其中一個背景因素，是其去年上任以來一直維持高水準的內閣支持率。

高市所屬的自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，與執政聯盟的盟黨日本維新會加起來有233席，剛好為465席過半門檻的233席。

廣告 廣告

然而，自民黨雖有獲得國民民主黨對儘速通過2026年度總預算的支持，但國民民主黨背後的「日本勞動組合總聯合會」一直不容許該黨加入執政聯盟，高市早苗便曾對國會運作表示擔憂。

日本政府相關人士透露，目前可能的眾議院選舉日程方案有二：其一是1月27日發布選舉公告、2月8日投票計票，或是2月3日發布選舉公告、2月15日投票計票。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔8／中榮神外非法手術廠商背景起底 疑一人公司經營醫材批發、零售

學姐黃瀞瑩升格當媽！曬一家三口幸福照 柯文哲獻祝福

老婆刷爆信用卡還謊稱生子討錢 他怒提離婚：從沒看過她肚子大過