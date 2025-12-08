即時中心／林韋慈報導

資深媒體人矢板明夫昨（7）日晚間發文指出，日本首相高市早苗內閣上任逾一個月來，始終保持極高的民意支持度。他認為，這股高人氣背後，還有一位存在感相當強烈的女性閣員默默支撐，便是昨日迎來43歲生日的經濟安全保障大臣小野田紀美。

矢板明夫分析，小野田紀美的魅力並非傳統政治人物的那種，而是帶著生活感、率直、甚至有些「動漫角色」般的個性魅力。這種「政治人物的非政治感」，使她成為高市內閣中最能吸引年輕選民的一張王牌。他指出，在記者會上，小野田的回答總是乾脆俐落、不拖泥帶水，面對追問也毫不畏懼，時常一句話就能讓現場噤聲。像日前被問到安倍晉三槍擊案，記者詢問她「是否已經整理好情緒？」她冷冷回道：「一生都不會整理好。」語氣平靜，但力道強大到瞬間凍結全場。



面對來自中國的挑釁時，她同樣以簡潔強硬的態度回應，這份直率彷彿已成為她的招牌，也讓她在高市內閣的人氣持續攀升。然而在強勢形象之外，她也有十分接地氣的一面。昨（7）日她迎來43歲生日，在X上分享秘書送給她的「杯麵花束」，還打趣寫道：「今天升到 Level 43」，把生日比喻成遊戲闖關。

矢坂明夫指出，小野田雖出生於美國、父親是美國人，但自幼隨母親在岡山縣鄉下長大，具有跨文化背景的她，卻很少用這些經歷營造距離感。他表示，年僅43歲的小野田紀美，已被視為日本政壇「下一代」的重要人物之一；經濟安保是未來十年日本的核心課題，而她的直率、果斷與敢於承擔風險的性格，正符合這項重責所需的敏銳與膽識。未來她的角色很有可能會更加吃重。





原文出處：快新聞／高市內閣大臣小野田紀美人氣攀升！他曝「此特質」成政壇新星

