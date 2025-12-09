高市內閣強化情蒐 傳日版「國家情報總監」最快明年上任

日本首相高市早苗。路透社



日本首相高市早苗上台後，主張強化日本的防衛與情報職能。媒體今日（12/9）披露，日本政府除計劃成立作為指揮中樞的「國家情報局」外，還打算設立由相關閣員組成的「國家情報會議」，以及新設專責情報活動的擔當大臣。

據共同社、《產經新聞》等日本媒體報導，由於情報活動現屬內閣官房長官管轄，政府認為有必要任命一位專門負責外交和國家安全情報的專責大臣，因此日本政府最快將於明年7月成立國家情報局，並將相關業務從官房長官木原稔手中移交給新設的擔當大臣。

加強情報職能是高市內閣的一項代表性政策。除內閣情報調查室（CIRO）外，政府還設有警察廳的公安部門及調查廳、外務省、防衛省等情報機構，而任命一名專責情報活動的大臣，旨在打破各部會和機構各自為政的局面。

《產經新聞》認為，由專責大臣統籌情報機構，可以防止其獨立行動，並在情報機構內部發生醜聞時明確政治責任。美國目前也設有國家情報總監（Director of National Intelligence, DNI），負責統籌情報機構。

自民黨與日本維新會在日前達成聯合執政的協議中，針對強化情報職能的措施，提出設立「國家情報局」作為情報機構的指揮中樞，並制定「間諜防止法」及設立「對外情報廳（暫定）」等。國家情報局局長將依法享有取得各情報機構所掌握情資的權限。

以政調會長小林鷹之為首的自民黨「情報戰略本部」正在討論多項議題，包含強化指揮中樞職能、根本上強化對外情蒐能力，以及構築防止外國勢力干涉的體制。自民黨將整合以強化指揮中樞職能為中心的建議，最快在明年1月提交給政府。

