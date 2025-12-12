高市內閣成員選年度漢字 高、苗、推、大上榜

（中央社記者戴雅真東京12日專電）日本首相高市早苗的內閣成員今天在內閣會議後記者會上，公布各自心目中「今年的漢字」，有些人選擇包含在首相姓名中的「高」或「苗」，也有人選擇物價上漲導致米價飆升的時事漢字「米」，以這些字回顧過去一年。

日本漢字能力檢定協會今天下午在京都市清水寺發布年度漢字為「熊」，這也是1995年起發布的「今年的漢字」活動，首次由「熊」登榜，在日本全國募集到18萬9122票之中，「熊」獲得2萬3346票，反映成為社會問題的「熊害」，也與和歌山縣之前返還中國的4頭大貓熊有關。

不過，日本政府內閣成員有各自的選擇。時事通信社報導，主張發放「米券」因應物價高漲的農林水產大臣鈴木憲和選了「苗」。他表示，「今年稻米話題相當多，培育強健的秧苗果然非常重要」，「除此之外，首相的名字裡也有這個字」。

經濟安全保障擔當大臣小野田紀美選的是「推」。她表示，「在經濟安保、外國人政策方面，這是一個要努力推進的一年。」此外，她在10月自民黨總裁選舉擔任高市陣營的「隊長」。她笑說，「我推當上了首相，對我而言是充滿『推し活』的一年。」

「推し」（發音oshi）起源於「推薦」，在追星界指的是「推薦的人」，也就是「本命」之意，衍生出「推し活」、「推し市場」等相關用語。

財務大臣片山皋月則在「高」與「米」之間猶豫。她強調：「因為這是一個必須在意『灶煙』（比喻民生需求）的政治，所以（物價高漲對策）非常重要。」

她表示，「（內閣）支持率很高，但米的價格也還是很高。」

官房長官木原稔則展示了一張寫著「大」的紙。他提及大阪關西世博的成功，以及大谷翔平的活躍，除了這兩「大」之外，他說「大熊的傷人事件也時有所聞。」（編輯：陳慧萍）1141212