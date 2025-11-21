高市內閣拍板21.3兆日圓刺激方案 疫情後最大規模、主攻物價補貼及減稅

日本推出新冠疫情以來最大經濟振興方案。圖為東京新宿街頭，攝於2025年9月11日。路透社



日本內閣今天（11/21）批准高達21.3兆日圓（約4.24兆元台幣）的經濟振興方案，是首相高市早苗上任以來首樁重大政策，也是自新冠疫情以來規模最大的經濟刺激方案。據報導，主要措施集中於物價補貼，也涵蓋減稅措施。

彭博新聞、路透社報導，日本內閣府表示，這項刺激方案較去年的金額高出27%，其中最大支出將用於物價補貼，共計11.7兆日圓。其中包括每戶7000日圓的瓦斯與電費補助，以及對每名孩童發放現金2萬日圓。

另外也編列2兆日圓的支援地方資金，要求各地方自治體發給每人約3000日圓的「米券」等食物支援，也可用於減免自來水費。

內閣府估計，這些物價措施合計將在明年2至4月期間，使整體通膨平均降低0.7個百分點。

這項刺激方案以大量資金補貼物價，突顯高市致力於壓制通膨。《彭博新聞》指出，日本的高通膨令選民不滿，是過去幾任首相下台的主因之一。今天公布的最新數據顯示，日本主要物價指標已連續43個月達到或高於日本央行2%的目標，是1992年以來最長紀錄。

不過，投資人憂心刺激方案可能促使日本財政惡化，日圓兌美元匯率今天跌至10個月新低，超長期政府債券價格則創下歷史新高。

方案涵蓋減稅、強化國防外交

方案中的減稅措施則包括取消汽油暫定稅率，編列1兆日圓，預估家庭負擔可減輕約1.2萬日圓；在個人所得稅方面，經提高免稅年收入下限後，每人可減稅約2萬至4萬日圓，政府編列1.2 兆日圓。

方案也編列1.7兆日圓強化防衛與外交能力，其中1.1兆日圓用於提升今年度國防支出至GDP的2%，因為高市已將達標時程提前兩年。

高市也預留7000億日圓作為預備金，應對天災以及野生熊造成的事故。

根據日本媒體的民調，高市內閣上任一個月來，支持率頗為強勁。全日本新聞網（ANN）上週末進行的民調顯示，她的支持率達67.5%，較前一週上升8.8個百分點，多數受訪者對她的經濟方案抱持期待。

