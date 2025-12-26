高市內閣提出創紀錄年度預算 準備著手控制政府債務

日本高市內閣今（26 日）提出創紀錄的預算報告，總金額達到驚人的 122.3 兆日圓。有外媒分析認為，高市內閣希望在不增加政府債務負擔的情況下，刺激日本經濟並整頓政府財政。 圖：翻攝自高市早苗的X

[Newtalk新聞] 由日本首相高市早苗帶領的內閣今（26 日）推出「2026 財年預算報告」，預估整體預算將高達 122.3 兆日圓（折合新台幣約 24.63 兆元），金額突破歷史紀錄。有外媒分析，高市內閣可能盼透過高額預算滿足政府的財政開支，對日本政府發行新債券的行為進行限制，並在積極的財政政策及民眾對債務激增的擔憂情緒中取得平衡。

《路透社》報導，高市內閣今正式提出將於 2026 年四月起實施的年度預算報告，並準備送往國會審查。在該報告中，高市內閣提出 122.3 兆日圓的年度預算，超越日本政府 2025 財年的初始預算 115.2 兆日圓（折合新台幣約 23.2 兆元），為日本史上最高額的年度預算。同時，高市內閣也發表承諾，未來一年內將不推出任何不負責任的債務發行或減稅措施。

廣告 廣告

與大幅增加的年度預算不同，該報告並未大幅增加日本政府的公債規模，僅計畫將原先 28.6 兆日圓（折合新台幣約 5.76 兆元）的政府公債略為上調至 29.6 兆日圓（折合新台幣 5.96 兆元），並將債務依賴率降低至 24.2%。該報導指出，高市內閣進一步降低債務依賴率的計畫，該國的債務依賴率將達到自 1998 年來最低水準。

《路透社》報導補充，高市內閣預估，政府 2026 財年稅收將成長 7.6% ，達創紀錄的 83.7 兆日圓（折合新台幣約 16.86 兆元），認為隨著稅收的提升，可望為日本政府各項支出提供資金。但也強調，增加的稅收並不能完全抵銷政府不斷飆升的償債成本，也幾乎無力負擔不斷增加的社會福利與國防方面的支出。

該報導表示，日本央行目前已終止超寬鬆的貨幣政策，貸款利率也來到 29 年來最高的水準。該報導推測，若日本貸款利率達 3.0%，日本政府用於支付公債利息與償債的成本將飆升 10.8%，來到驚人的 31.3 兆日圓（折合新台幣約 6.3 兆元）。

該報導指出，在一眾已開發國家中，日本擁有最高的債務負擔，整體債務規模甚至超過全國經濟的兩倍，許多日本民眾也對政府舉債的舉動表示反對。並認為，高市內閣提出創紀錄的年度預算，主因可能與政府公債殖利率不斷攀升、日圓持續疲軟的背景下，刺激日本經濟並整頓財政的目標有關。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本準備投入1兆円 讓造船產能在2035年翻倍

國防部長顧立雄接見日本前法務大臣鈴木馨祐訪團 盼深化臺日國防合作