高市內閣擬創設「國家戰略技術」！《日經》指AI、核融合等六大領域納入重點支援對象、大幅投入稅制與預算

日本政府準備把在經濟安全保障上具有高度重要性的技術，新增指定為「國家戰略技術」。根據《日經》報導，包含人工智慧（AI）、生物、核融合等六個領域將被列入，並針對研究經費分配與稅制優惠措施給予重點支援，「目的在於促進對國際競爭激烈的技術領域加大投資，從創業到實用化全程提供後盾」。

以下為《日本產經新聞》全文報導：

日本將創設「國家戰略技術」 AI、核融合等六大領域納入重點支援對象 稅制與預算將大幅傾斜投入

政府準備把在經濟安全保障上具有高度重要性的技術，新增指定為「國家戰略技術」。人工智慧（AI）、生物、核融合等六個領域將被列入，並針對研究經費分配與稅制優惠措施給予重點支援。目的在於促進對國際競爭激烈的技術領域加大投資，從創業到實用化全程提供後盾。

高市早苗內閣把「新技術立國」列為政策支柱之一。透過政府支援對經濟成長及危機管理不可或缺的領域，引導企業及研究機構擴大民間投資，作為「成長與危機管理投資」的核心措施。

被定位為最優先技術的「國家戰略技術」預計包括以下六大領域：

①AI‧先進機器人

②量子

③半導體‧通信

④生物‧健康照護

⑤核融合

⑥太空

由內閣府及國家安全保障局（NSS）主導選定，經濟產業省、文部科學省等部會將參與具體支援方案的制定。

在經濟安全保障領域中，被認定為重要的「新興‧基盤技術」共有16類，政府將從中挑出預估2030年代後仍可期待技術突破的領域，納入上述六大重點項目。並於2025年度內完成的五年期科學技術政策《科學技術‧創新基本計畫》中加以反映。

政府的支援措施中，包括調整企業與大學研究費用可從法人稅等項目扣抵的「研發稅制」，將對指定領域提供更多優惠。例如，與具備高研發能力的核心機構合作時，適用更高的扣抵比例。政府與執政黨力拼於2026年度稅制改革中落實。

由於多數新興技術仍停留在研究階段，投資報酬高度不確定，使民間投資意願偏低。目前日本民間研發支出中由政府支援的比例僅 7.7%，低於經濟合作暨發展組織（OECD）平均的 11.3%。

AI等新興技術與太空領域等研究，被視為帶動經濟成長的重要關鍵。其高度的「軍民兩用（dual-use）」特性，更與國安危機管理直接相關。各國紛紛制定「戰略技術」並展開支援，日本同樣必須推動官民協力。

內閣府針對六大領域，不僅將促進投資，也會強化承擔研究與開發的人才培育、推動企業與研究機構合作、支持創業與經營體制建立、並與理念相近的夥伴國加強協作，推動全方位支援。

美歐也已針對經濟安全保障上的重要技術設置優先等級並展開支援。

美國方面，由國家科學技術會議與國安會（NSC）為主體，於2024年制定「重要‧新興技術清單」，指定半導體、AI、機器學習等領域，並將政府支援方案以路線圖形式公開。

歐盟則於2023年公布10大「重要技術領域」，並明確將半導體、AI、量子、生物科技等四項列為特別重視的戰略技術。

（圖片來源：三立新聞）

