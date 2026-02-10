高市內閣支持度升至67.3%！維新會答應入閣 成高市政策「加速器」

編譯張渝萍／綜合報導

根據日媒《日本時報》報導，日本維新黨魁吉村洋文10日表示，他已同意首相高市早苗提出的請求，在內閣改組時，將派維新會成員入閣。

另外，共同社最新調查指出，高市內閣支持度為67.3%，較先前上升4%；而對於執政的自民黨與維新會獲得2/3席次的選舉結果，有56.3%受訪者認為「很好」，較回答「不好」者38.2%多。

日本維新黨魁吉村洋文10日表示，他已同意首相高市早苗提出的請求，在內閣改組時，將派維新會成員入閣。（圖／翻攝自X平台 @hiroyoshimura）

應高市要求 維新會將入閣

《日本時報》報導，自民黨與維新會在8日的眾院選舉大勝，豪取三分之二席次後，吉村10日下午表示，他已同意高市請求，維新會將入閣：「在我們的會談中，高市正式要求，在下一次內閣改組時，維新會將派人加入內閣。對此，考量（週日）選舉結果，我認為自己應該在聯合政府中扮演加速器的角色。」

吉村指出：「基於這樣的立場，我認為應由一名維新會成員加入聯合內閣，這一點我也已向高市表達。」

目前尚不清楚維新會成員可能出任何種內閣職務，也不確定內閣改組將於何時進行。

維新會在眾院選舉中取得36席，遠少於高市所屬自民黨獲得的316席。（圖／翻攝自X平台 @hiroyoshimura）

自民黨與維新會將履行政策協議

報導指，維新會在眾院選舉中取得36席，遠少於高市所屬自民黨獲得的316席。儘管同屬聯合政府，自民黨與維新會候選人在選區選舉中仍互相競爭。維新會在其大本營大阪表現亮眼，但在其他地區則表現不佳。

因自民黨與長年執政夥伴公明黨分道揚鑣，自民黨去年10月改與維新會達成政策協議，促成雙方組成聯合政府；在8日的選舉後，雙方確認將履行該協議。

協議內容包括維新會要求的多項提案，例如將國會議席數減少10%，此舉在自民黨內遭到不少反對，另外還有設立第二首都。

高市內閣最新民調升

而根據共同社9日、10日實施的最新民調指出，高市內閣的支持率為67.3%，較本月6日、7日的調查上升了4.0個百分點；不支持率則為23.9%。而對於執政的自民黨和日本維新會獲得三分之二以上席次的結果，回答「很好」的受訪者占56.3%，超過了回答「不好」的38.2%。

