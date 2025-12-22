高市內閣支持率維持高檔 7成認無須找中國要大貓熊

（中央社記者戴雅真東京22日專電）朝日新聞於20、21日實施全國電話民調，顯示高市早苗內閣支持率68%，不支持率19%，連續3個月維持近7成高支持率。針對日中關係緊張，53%受訪者感到擔憂，但是否為了讓大貓熊再次到日本與中國交涉，高達70%認為「沒必要」。

朝日新聞報導，高市內閣的支持率在10月為68%、11月為69%。一般而言，內閣成立初期的「蜜月行情」在第2次民調就會失效，之後逐漸下滑，但是高市內閣第3次民調依舊維持罕見的高支持率。

此外，儘管高市早苗在國會就「台灣有事」的答詢引發日中關係緊張，但根據民調，對高市「對中態度」給予肯定的受訪者依舊過半，正面評價有55%，不評價為30%。對於高市「對中態度」給予正面評價的受訪者中，對高市內閣的支持率更是高達89%。

至於日中關係緊張對日本經濟的影響，回答「非常擔憂」與「有些擔憂」合計為53%，「不太擔心」與「完全不擔心」的有45%。回答擔心者，內閣支持率為59%，不擔心者的內閣支持率則為80%。

另外，東京上野動物園的龍鳳胎大貓熊明年1月將歸還中國，日本國內未來將不再有大貓熊。對於為了讓大貓熊再次來到日本，日本政府是否應該去和中國交涉，認為「應該交涉」的只有26%，認為「沒必要」的高達70%。

共同通信社也在20、21日實施全國電話民調。共同社民調顯示，高市內閣支持率為67.5%，比11月前次調查下降2.4個百分點。不支持率為20.4%，較前次上升3.9個百分點。

共同社民調中，受訪者對於「台灣有事」答詢引發日本經濟惡化同樣表示擔憂占59.9%，但是對於答詢本身認為「不覺得發言不慎重」占57.0%，高於「覺得發言不慎重」的37.6%。（編輯：唐聲揚）1141222