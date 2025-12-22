高市內閣支持率走高！最新民調曝光 67%日本人：沒必要撤回台灣有事說

最新民調顯示，有67%的受訪者認為，高市沒必要收回「台灣有事說」的言論。圖／翻攝自高市早苗X

日本新任首相高市早苗就職滿2個月還是保持高支持率，22日《每日新聞》公布最新民調，高市早苗的內閣支持率為67%，民調針對高市早苗上個月發表的「台灣有事說」，指出若台海爆發危機，日本將不排除行使集體自衛權，有67%的受訪者認為沒必要撤回言論，僅有11%的人認為應該撤回。

據《每日新聞》報導，20日、21日進行手機問卷民調，針對7700萬名18歲以上民眾隨機抽選獲得1907份回覆。民調針對日本對中政策進行詢問，有55%的人認為應該對中國採取強硬態度、24%的人認為應該採取柔軟態度、另有19%的人表示不清楚。

關於高市早苗的「台灣有事說」，有67%的人認為沒必要撤回、11%認為應該撤回，還有21%的人回答「不知道」。對此，有記者訪問日本防衛大臣小泉進次郎，指出中國要求高市早苗收回言論，是否認為撤回發言相當困難？小泉進次郎回應，「與其說這很困難，不如說根本沒有撤回的必要，這是我的個人想法」。

事實上，本次調查高市內閣的支持率為67%、不支持率22%；自高市內閣上任以來，3個月一直維持內閣高支持率，上個月的民調支持率為65%，並未出現明顯變化，而本次調查的67%是最高的一次，民調認為「提高年收入門檻」等經濟政策，是維持高支持率的原因之一。此外，根據《讀賣新聞》19日至21日的全國民調，高市內閣的支持率達到73%、不支持率14%，創下10月內閣成立以來的新高。



