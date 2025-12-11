高市內閣支持率「仍逼近60%」！民調揭露最大關鍵

國際中心／李明融報導

日本首相高市早苗的內閣自10月下旬以來，支持率一路維持高檔，根據日本《時事通信社》最新民調顯示，儘管高市內閣支持度出現微幅下調至59.9%，依舊逼近6成，對此，報導點出民調維持高檔的關鍵在於「具備領導能力」，占比有26.4%，第二高則是「信任首相」的20.3%。

高市內閣支持率微幅下調「仍逼近60%」！民調揭露：領導力是最大關鍵

高市早苗內閣民調微幅下滑，但仍逼近6成滿意。（圖／美聯社影像）《時事通信社》公布高市早苗內閣最新民調，自12月5日至8日進行個別面談方式，並且針對全國18歲以上2000名民眾進行訪問，有效回收率達56.6%，報告分析民眾支持高市內閣最大主要原因為「具備領導能力」（26.4%），其次依序為「信任首相」（20.3%）、「印象良好」（18.2%）、「政策方向正確」（12.5%）。反對者則是以「缺乏可信度」（5.3%）和「不抱期望」（4.9%）為主要理由。民調結果顯示，高市內閣本月支持率下滑3.9%至59.9%。

廣告 廣告

高市內閣支持率微幅下調「仍逼近60%」！民調揭露：領導力是最大關鍵

高市內閣提出的追加預算案，涵蓋兒童每人2萬日圓補助獲得高度肯定。（圖／美聯社影像）

另外，高市內閣提出的追加預算案，涵蓋兒童每人2萬日圓（約合新台幣4006元）的補助，以及冬季電費與瓦斯費的補助政策，獲得高度肯定（58.4%），遠高於不認同的比例（22.1%）。即使在野黨「立憲民主黨」的支持者中，也有46.7%表示正面看法，顯示出明顯的跨黨派共識。在政黨支持度調查上，自民黨雖然仍居首位，但小幅下滑至20.9%；立憲民主黨則上漲0.4個百分點，達到4%，結束5個月的低谷，重返在野黨龍頭地位。日本維新會與公明黨則雙雙維持在3.6%。

原文出處：高市內閣支持率微幅下調「仍逼近60%」！民調揭露：領導力是最大關鍵

更多民視新聞報導

入境卡標「中國台灣」總統喊話：盼尊重！韓外交部回應了

手搖飲當水喝！中國女突「瘋狂跳舞」罹詭異怪病

經典賽／搶看台灣隊vs.大谷翔平！「這天」登記抽票

