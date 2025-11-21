高市內閣滿意度創新高？王婉諭揭中共強烈反制原因：玻璃心被打破

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事說」，暗指日本不派除動用自衛隊介入台海，引起中方強烈不滿，限制公民赴日旅遊、限制日本對中輸入海鮮等。對此，時代力量黨主席王婉諭今（21）日點出，高市早苗一席話引起中方高度反應的原因在於，她戳破了中共想製造的假象，以及「台灣會被孤立」謊言，讓她的內閣支持度突破新高。

針對高市早苗提出「台灣有事說」，王婉諭指出，這不是日方第一次展現協防台灣的態度，卻是最清楚的一次。（資料照）

王婉諭透過臉書提到，高市早苗「台灣有事、日本有事」的一段話，為什麼會打破中共的玻璃心？因為她狠狠戳破了中共想製造的假象跟謊言。高市首相的發言，不是隨口說說而已，而是一次非常明確的國家安全政策表態。她延續了安倍的戰略思想，甚至比安倍過去講的還要更清晰，明確的指出，一旦中國對台灣發動武力侵略，日本很可能行使集體自衛權。

廣告 廣告

王婉諭說，這不是日方第一次展現協防台灣的態度，卻是最清楚的一次。中方當然不會毫無反應，而且，這一次中共可以說是發起全面「戰狼式」的反制，包括外交官威脅要斬首、限制國人赴日旅遊、停止進口日本水產。中共的如意算盤，是透過經濟施壓日本民情，迫使高市內閣退讓。

「好笑的是，中共又搞砸了。」王婉諭指出，高市早苗的內閣支持度逆勢突破新高，加上日本人本來就對於大量中國觀光客反感，讓中共的威脅完全無效。對於高市來說，她強硬的表態除了基於一貫友台的立場外，核心當然是為了日本的國家利益和區域安全。中共近年不斷擴軍，對台灣乃至整個東亞局勢造成巨大動盪，嚴重威脅了民主陣營的自由秩序。

王婉諭提及，日本這次釋出的消息非常清楚「絕不能接受中共片面改變台海現狀。」這讓中共這麼緊張的原因是，高市的說法，戳破了「台灣會被孤立」的謊言，證明民主陣營之間會互相援助、共同防禦，這是中共最害怕出現的局面。至於台灣該選擇跟中國這樣的侵略者做朋友，還是跟日本當夥伴？大概只有國民黨的馬英九、洪秀柱會選錯。

更多FTNN新聞網報導

制裁日本全因高市挺台？他嗆中共欺善怕惡：川普說要轟炸北京怎不敢回應

高市早苗拋「台灣有事」非挑釁！林右昌：是對世界局勢的清醒判斷

中日局勢升溫黃海實彈演練！賴清德點名中國：別成為麻煩製造者

