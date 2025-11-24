高市內閣續保高支持率72% 過半肯定對中國立場

（中央社記者戴雅真東京24日專電）日本讀賣新聞21至23日進行全國民調顯示，首相高市早苗內閣支持率維持在72%超高水準，與前次民調的71%大致持平，不支持率為17%（上次18%）。高民調背後因素包括對高市內閣經濟政策、外交表現等的高評價。其中，對中國立場予以肯定有56%，不肯定29%。

日本歷代內閣中，高市內閣的「成立後首次民調」表現極好，而在就任後次月的民調仍維持上升或持平表現的內閣，只有小泉純一郎內閣、第2次安倍晉三內閣等少數，如今高市內閣也加入民調前段班。

廣告 廣告

其中，對於高市的積極財政方針，予以肯定的比例高達74%，不肯定僅17%。對於每名兒童發放2萬日圓津貼、補助冬季電費與瓦斯費等措施，肯定者占63%、明顯高於不肯定的30%。至於發放可以購買白米的「米券」等政策，贊成49%，高於反對42%。整體而言，高市內閣的經濟政策獲得頗高評價。

外交方面，肯定高市內閣對中國立場的有56%，不肯定為29%。高市10月與美國總統川普會談，予以肯定者更達77%，不肯定僅16%。至於高市內閣推動的「外國人政策」，抱持期待的有62%，不期待為25%。

不過，對高市內閣的中國立場「予以肯定」呈現世代差異。依年齡層分析，18至39歲，以及40至59歲的肯定者比例為64%，60歲以上僅有43%。

此外，高市內閣在物價對策方面的評價則較低，抱持肯定者有33%，低於不肯定的52%。其中，執政黨支持者中給予肯定的為48%，不肯定39%。在野黨支持者則是肯定28%、不肯定61%。無黨籍為肯定22%、不肯定61%。

政黨支持率方面，自民黨32%（前次民調32%）、參政黨5%（7%）、立憲民主黨5%（6%）、國民民主黨4%（5%）、日本維新會4%（5%）、公明黨4%（4%）、無黨籍40%（34%）。（編輯：韋樞）1141124