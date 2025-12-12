高市內閣驚爆貪腐？日媒：外相涉挪用政治資金買迪奧、愛馬仕

日媒《週刊文春》爆料，高市早苗內閣的外務大臣茂木敏充，涉嫌將政治資金大量花在迪奧、愛馬仕、寶格麗等歐洲精品，引發外界強烈質疑是否涉及「私用政治資金」。

日本外相茂木敏充。（圖／美聯社）

文章指出，查閱茂木敏充擔任代表的資金管理團體「茂木敏充政策研究會」2024年政治資金收支報告書，發現多筆「行事費」（事務、活動費用）支出極為醒目，這些支出包括：向「迪奧（Christian Dior）合同會社」支出4萬5600日幣（約9138台幣）；向「愛馬仕（Hermès）日本株式會社」支出3萬7400日幣（約7495台幣）；以及向「寶格麗（BVLGARI）日本合同會社」支出1萬7400日幣（約3487台幣），總計逾10萬日幣（約2萬台幣）。

廣告 廣告

報導表示，按照有關規定，政治資金僅限於政治活動所必需的經費支出，不允許私自挪用。對於這些資金為何流向精品，茂木拒絕回應，僅透過事務所以書面方式回覆，「關於政治資金，是依據政治資金規正法進行報告。」

文章指出，上述報告書還顯示茂木利用政治資金買葡萄酒的情況，以及他個人持有並出現價格暴漲的股票名稱等。報導引述一名政界人士表示，「茂木夫人向來以『美魔女』形象著稱，如今政治資金買名牌的帳一攤開，外界恐難不聯想。」

延伸閱讀

MLB/今年幾乎都在3A和李灝宇當隊友 他離開老虎獲大聯盟約

MLB/教士終結者轉戰改當勇士 簽3年約1%薪水捐出做善事

MLB/王建民現身冬季會議 美日記者驚喜喊：洋基19勝王牌