高市內閣「支持度破7成」！日學者揭背後意義 曝部分日人憂1事
國際中心／陳慈鈴報導
日本首相高市早苗就「台灣有事」的發言，受到國際高度關注，也引起了中國的強烈反彈。值此之際，日本媒體公布了高市內閣支持度民調結果。對此，日本學者小笠原欣幸指出，「支持率幾乎未見變化」。
小笠原欣幸於24日在臉書表示，高市內閣成立至今剛好一個月，日本媒體公布了第二輪內閣支持率民調結果。調查機關包括《共同通信社》（11月15、16日），支持69.9%、不支持16.5%；《朝日新聞》（11月15、16日），支持69%、不支持17%；《讀賣新聞》（11月22、23日），支持72%、不支持17%；《毎日新聞》（11月22、23日），支持65%、不支持23%；《產經新聞》與《富士新聞網》（FNN）（11月22、23日）的聯合民調顯示，支持75.2%、不支持19.6%。
小笠原欣幸指出，與高市早苗在10月底就任後立即進行的調查相比，支持率幾乎未見變化。由於此次調查是在高市首相有關台灣有事的發言以及中國方面開始反彈之後進行的，因此頗具參考價值。目前的支持率可以説相當高。
小笠原欣幸還提到，然而，就任一個月的民調自然難以保證未來的表現。日本經濟和日中關係目前正處於高度不確定狀態。此外，日本國内部分人士擔憂高市首相是否能保持言行的穩定性，而首相本人是否充分意識到這一點，也是關鍵。
