高市全國語文競賽頒獎 50選手與3隊讀者劇場奪特優

高雄市今年一一四年全國語文競賽表現優秀，經過全國激烈競爭角逐後，有五十位選手與三隊讀者劇場脫穎而出，獲得特優佳績，高市府教育局吳立森局長今(十)日在中山工商頒獎表揚榮獲特優殊榮的選手。(見圖)

主辦單位今(十)日說明，一一四年全國語文競賽於臺中市惠文國小、特教學校與明德高中舉行，全台二十二縣市總計二千八百五十八位語文菁英參與這項賽事；高雄市今年有一百九十七名選手、十一隊讀者劇場，共計二百三十八名競賽員參賽，經過競賽後，有五十位選手與三隊讀者劇場脫穎而出，獲得特優成績。

教育局吳立森局長表示，為了感謝不辭辛勞付出的指導老師，以及競賽員的努力，教育局特別舉行頒獎典禮，表揚獲特優競賽員、團體與指導老師。嘉勉選手們優異的表現，並期許大家持續努力，精進充實自我的語文能力。

教育局為獎勵全國語文競賽表現優異，為高雄市爭光之競賽員及指導老師頒發獎勵金予成績榮獲特優競賽員每位三千六百元、優等五百元、甲等300三百元；成績特優競賽員之指導老師每位一千元。此外，自一一四年起，本土語文讀者劇場由試辦改為正式競賽，教育局提供獎勵金予成績榮獲特優團體每組六千元、成績特優團體之指導老師每位二千元，優等團體每組二千元，甲等團體每組一千元，鼓勵大家一同投入語文教育，弘揚語言與文化。

高雄市代表隊於語文競賽表現亮眼，其中參加社會組臺灣台語演說的林天雄先生與教師組臺灣台語朗讀的陳淑敏老師為夫妻檔，雙雙脫穎而出榮獲特優，成為推廣本土語言的佳話。林天雄先生現任農田水利署高雄管理處，演說結合在地文化與農田水利使命，深獲評審肯定；獅湖國小陳淑敏老師則以深厚教學功力與精準語音表現，展現高雄市本土語師資實力。夫妻倆平日互相切磋、共同備賽，營造濃厚臺語學習環境，亦培育子女屢獲佳績。夫妻檔以實際行動展現了對在地文化傳承的熱忱，不僅為公務與教育界寫下了無與倫比的佳話，更共同成為推廣臺灣本土語文化的重要力量。