高市公私協力 年終送暖弱勢

歲末時節寒意漸濃，昨（六）日高市府社會局三民、新興、左營及楠梓等四個社福中心與財團法人高雄市三塊厝興德團（三鳳宮）公私協力，假三鳳宮三川殿共同辦理「年終送暖活動」，由財團法人高雄市三塊厝興德團（三鳳宮）捐贈一百五十萬元家樂福禮券，協助社會局服務中的五百戶弱勢家庭，安心安家安神，勇敢邁向來年，活動現場洋溢溫馨與感恩氣氛。

三鳳宮秉持「承蒙社會所賜，回饋社會所需」常年投入社會公益，用行動支持需要幫助的家庭；社會局這次與三鳳宮孫宗英董事長共同舉辦年終送暖活動，象徵民間信仰團體與地方政府攜手合作，成為地方信仰與公益並行的典範，在歲末之際讓平安與善意傳送到每個角落，讓這些家庭感受希望與溫暖。

阿力是一名單親爸爸，獨力撫養一子，平日勤奮工作，不料年初遭診斷心臟衰竭需進行心臟支架手術，家計頓失所依，也無親友可協助於住院期間照顧未成年之幼子；社工結合申請急難紓困及三鳳宮等慈善資源挹注住院期間與返家之療護費用，他感動地說，能在年末收到這份關懷，真的很感謝，禮券讓家中能添購生活用品與孩子的新衣服，感受到社會滿滿的溫暖。

社會局蔡宛芬局長特別親臨活動現場，感謝財團法人高雄市三塊厝興德團（三鳳宮）長期投入社會關懷，多年來不遺餘力地投入公益，讓民眾在面臨生活挑戰時感受到宗教的護佑及社會的關懷與鼓勵；社會局也將持續強化公私協力，串連更多民間資源，讓高雄成為充滿互助與希望的城市。

社會局說明，目前全市設有十八處社會福利服務中心，持續秉持「就近服務、即時協助」原則，結合各界民間團體、企業及慈善資源，提供多元且可及的社會福利服務，讓面臨困境的家庭能獲得及時支持；社會局也呼籲社會各界共同投入公益，攜手傳遞溫暖，讓關懷成為高雄最美的風景。