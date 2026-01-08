高市公立中小學115學年度起營午免費

市長陳其邁昨（八）日宣布，全市自一一五學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加十八億元經費，嘉惠全市約十八萬名學生。

教育局吳立森局長表示，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，陳其邁市長自一一三學年度起，每年編列一億四千萬元，補助每餐每生四元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每週飲用乳品，每年五千八百萬元。

吳立森指出，巿府推動學校午餐使用符合三章一Q標準的食材，一一五年自籌四‧五億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。

因應教部導師費增加，陳其邁市長也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步增加一‧五倍，感謝校園行政人員的辛勞。