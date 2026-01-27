高市公開澄清「台灣有事」! 強調不主動出兵 但會行使「集體自衛權」

日本首相高市早苗堅持不收回「台灣有事」的言論。圖為日本海上自衛隊最新潛艦「蒼鯨號」在兵庫縣神戶市的川崎重工業神戶工廠舉行命名暨下水典禮。 圖：翻攝「X」@JMSDF_PAO

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發中國方面強烈反彈，中日兩國間的緊張情緒也持續升溫。針對先前「台灣有事」的相關表態，高市早苗近期出席電視直播節目時進行澄清，宣稱日本如果在台海衝突發生後選擇置身事外，將可能導致日美同盟的瓦解。高市早苗也強調，日本不會主動對外發起軍事行動，只會在現行法律框架下進行應對。

根據《大紀元時報》今 ( 27 ) 日報導，高市早苗在當地時間 26 晚間出席了全國直播的電視節目，並在節目中針對在野黨領袖批評其發言加劇日中緊張關係的言論進行回應。高市早苗表示，先前「台灣有事」的相關表述不意味著日本將「軍事介入」台海發生的衝突，「我想非常明確地說，這不是日本主動出兵的問題」。

日本自衛隊登上運輸機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

高市早苗指出，一旦台灣陷入「嚴重事態」，日本就應採取行動，撤離並保護在台灣的日本及美國公民，並在行動過程中與美軍進行合作。高市早苗強調，如果美軍在日美聯合行動中遭到攻擊，但日本卻「什麼都不做」，將可能導致日美同盟的崩潰。但高市早苗也認為，日本的回應行動都必須嚴格限制在法律允許的範圍內，依據現場情勢做出綜合判斷。

該報導分析認為，高市早苗試圖透過在直播節目上的一系列表態與澄清，緩解外界對日本可能「主動出兵」干涉台海事務的疑慮，同時批評中國針對「台灣有事」相關言論的詮釋「與事實不符」。

美國海軍陸戰隊與日本自衛隊進行年度「鐵拳」（Iron Fist）聯合軍演。圖為2025年開訓儀式。 圖：翻攝「X」@JGSDF_pr

但該報導也表示，高市早苗並未收回「台灣有事」的相關說法，推測日本仍會在「和平憲法」的限制下，行使保衛自身的「集體自衛權」。

另外，該報導指出，高市早苗已於日前宣布解散國會，計畫在 2 月 8 日重啟眾議院選舉，推測此次在直播節目中公開澄清的言論可能也與進一步提高支持率已鞏固執政基礎的目標有關。

