高市六連霸議員陳玫娟連爆金錢糾紛！支票、房貸、賭金全扯上

六連霸的國民黨高雄市議員陳玫娟，遭投訴捲入高額金錢糾紛，金額高達2千萬元，更涉及疑似地下簽賭爭議，震撼地方政壇；對此，陳玫娟接連出面否認，強調自己並非實際欠債人，而是在不同事件中出於善意「借名、借票」相助，反而成了被追債的一方，已提告相關人士詐欺，盼司法釐清真相、還她清白。

首起債務風波，源於陳玫娟3年前在獅子會認識的一名林姓女子；陳玫娟表示，林女當時以哥哥發生車禍、急需賠償金為由，向她借用一張50萬元支票，並保證絕不跳票，未料林女資金周轉不靈，不僅未還款，後續還陸續向自己借用多張支票，再轉向第三方及高利貸借錢，導致債務如雪球般越滾越大。

最終，陳玫娟名下多達40張支票在短短1個月內全數跳票，連本帶利累積金額超過2千萬元；面對債主追討，陳玫娟喊冤表示，林女並非其助理，自己僅是出於善意「借票」相助，如今反成最大苦主，已正式對林女提告詐欺。

豈料相關官司尚未落幕，《鏡周刊》再度爆料指出，陳玫娟疑似透過一名王姓婦人涉及地下簽賭，該名王婦積欠70多萬元賭金後失聯，且組頭曾匯款20多萬元彩金至陳玫娟帳戶，因而認定她與賭債脫不了關係，要求出面處理。

面對指控，陳玫娟再度否認，強調自己從未簽賭，也不清楚王婦與組頭間的糾紛；她解釋，王婦過去因購屋條件不足，多次請託她「借名登記」房產並協助辦理房貸，雙方還簽署書面證明，約定5年後將房產過戶給王家人，基於信任，她才將銀行存摺與印章交由王婦使用。

陳玫娟表示，房屋雖已依約過戶，但因王家重新申貸條件不佳，房貸帳面上至今仍掛在她名下，實際繳款人則是王婦，日前她甚至接獲銀行催繳電話，王婦還向她保證會賣屋還清房貸，未料近日卻突然有人上門討賭債，讓她相當錯愕。

對於組頭質疑說法牽強、打算提告釐清真相，陳玫娟則強調，相關帳戶長期由王婦使用，才會造成外界誤會她涉入簽賭，自己完全是「惹了一身腥」，感嘆好人難為。

