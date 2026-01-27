高市再談「台灣有事」! 北京怒回 : 趁機推進「再軍事化」 日方沒任何資格置喙

日本首相高市早苗。 圖：翻攝「X」@jimin_koho

[Newtalk新聞] 有報導說，日本首相高市早苗近日再對她的「台灣有事」言論做出說明，稱如果台海發生危機，美日可能採取聯合行動撤離美日公民，在這樣的情況下，日本不可能拋棄它的盟友。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆在今 ( 27 ) 日的例行記者會上說，無論在歷史上、法律上，日方都沒有任何資格對「中國台灣」置喙。

郭嘉昆說，日方有關言論再次暴露日本右翼勢力挑動對立、製造事端，借機推進「再軍事化」，挑戰戰後國際秩序的野心，這已經對地區和平穩定和中日關係政治基礎構成嚴重威脅，國際社會必須高度警惕、堅決抵制。

郭嘉昆表示，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。「我們再次敦促日方恪守中日四個政治檔案精神和所作政治承諾，切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。」

不過，有許多台灣人至今仍然懷念日治時期的統治，而台灣民眾也普遍並不排斥「台灣有事」的說法。

