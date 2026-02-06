高市刑大破獲假貨運真販毒！「小蜜蜂」外送毒品到府7人落網

假貨運公司 真毒品外送 雄警逮販毒「小蜜蜂」7人。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市政府警察局刑事警察大隊偵二隊(4分隊)日前接獲線報，某特定通訊軟體中，有人以貨運公司作為暱稱，向不特定人販賣毒品咖啡包及愷他命；案經該大隊蒐證完竣，持臺灣高雄地方法院(檢察署)核發搜索(拘)票，兵分多路執行搜索、拘提行動，一舉破獲以劉嫌為首之網路販毒集團，並於販毒使用之車輛內，起獲第三級毒品愷他命44包、第三級毒品卡西酮咖啡包57包、第三級毒品哈密瓜錠6包、手機11支、贓款33456元等證物。

廣告 廣告

經查，該網路販毒集團由劉嫌(31歲)等7名成員所組成，經營模式係以貨運公司作為通訊軟體暱稱，在不特定群組散布販售毒品咖啡包、愷他命等訊息，標榜「24小時外送到府服務」吸引買家下單購毒，由外送人員(俗稱小蜜蜂)駕駛車輛前往買家指定地點完成毒品交易，販毒區域遍及高雄市各區；嗣本大隊歷經數月跟監蒐證，掌握該集團藏匿毒品之處所，展開強力掃蕩行動，順利將7人查緝到案，全案詢問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

近年來，隨著通訊軟體迅速發展，販毒集團頻繁利用網路進行毒品交易，其中毒品咖啡包因外包裝炫麗，並刻意宣稱具有提神、紓壓等不實功效，極易誘使青少年因一時好奇而誤觸毒害。高雄市政府警察局持續強化向上溯源、向下阻斷之查緝策略，積極打擊新興毒品犯罪；去(114)年查獲毒品重量較前(113)年增加419.53公斤(成長達18.83%)，其中查獲混合式分裝場及「小蜜蜂」販毒集團等重大案件計19件、查扣毒品咖啡包1萬5204包，顯示本局在壓制毒品供給、降低毒品危害方面，已展現具體成效。

高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長鄢志豪表示，對於毒品犯罪將持續採取零容忍態度，落實「全面清查、強力掃蕩、溯源刨根」之執法作為，徹底斷絕毒品來源與供應鏈，展現維護社會治安之堅定決心。在此呼籲青年朋友，切勿因一時好奇、同儕慫恿或錯誤訊息而持有或施用毒品，尤其新興毒品外觀包裝迷惑性高，實則危害深遠，唯有遠離毒害，才能守護自身健康與家庭幸福，共同營造安全無毒的生活環境。

#高雄販毒集團,毒品外送小蜜蜂,網路販毒咖啡包,刑事警察大隊破案,愷他命查緝

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！