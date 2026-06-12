高市刑大破獲毒品外送集團 查扣多項毒品依法送辦
【記者 宋祥霖／高雄 報導】高雄市政府刑事警察大隊日前獲報販毒集團利用通訊軟體，在網路上兜售多種毒品牟利，報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦。經多日跟監、蒐證，時機成熟後，於115年5月11日持拘票及搜索票，前往本市大寮區執行拘捕行動。當場於鄭嫌(男、81年次)及關嫌(女、83年次)等二人所使用之車輛內，查獲毒品咖啡包201包、愷他命3大包、依托咪酯菸彈56顆、毒梅片錠1包、磅秤、分裝袋、手機2支等物證，全案詢問後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移請臺灣高雄地地方檢察署偵辦。
鄭嫌與關嫌二人駕駛汽車配送毒品，俗稱「小蜜蜂」，隨叫隨送，販毒脈絡遍布整個大高雄地區。二人共同外送毒品，出門瞻前顧後、小心翼翼，殊不知，專案小組已鎖定藏匿處所，在渠等外送毒品時，當場拘提到案，並在所使用之車輛搜出毒品等證物。
大隊長鄢志豪呼籲，為防制毒品危害，本大隊持續蒐集、整合及分析相關情資，掃蕩混合式毒品分裝場及走私等製造、運輸及販賣不法行為。施用毒品對身、心、靈有極大的危害，不僅影響個人健康，更破壞家庭和諧與社會秩序，警察機關將加強溯源加強打擊毒品犯罪，還給社會大眾無毒、安全的生活環境。（圖：記者宋祥霖翻攝）
其他人也在看
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
台股史上第二大漲點！國家隊砸4億買超「這檔電子股」
台股昨（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。電子大廠和碩（4938）日前公布5月營收595億元，年增和月增均實現雙位數成長，國家隊砸下4億3246萬6280元買超4510張，成為買超冠軍。
驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向
近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文駁斥，起底該媒體《史瓦濟蘭新聞》實為架設於南非、受中共金援的假地方媒體，專門配合北京進行大外宣。外交部早於4月澄清此為假訊息。杜奕瑾警告，這類冷飯熱炒的虛假敘述，極可能是台灣內部「在地協力者」配合中共發動的認知作戰，意圖破壞台史邦誼，民眾應提高警覺，切勿轉傳不實資訊。
台股又爆違約交割！ 新日興、欣興、旺矽合計逾7千萬元
此次遭申報違約交割的個股，主要集中在AI伺服器、散熱及半導體測試等熱門電子族群。資料顯示，新日興（3376）違約交割金額為3,051.3萬元，由新光及中信三重等券商分點申報；欣興（3037）違約金額為2,776.1萬元，申報券商包括永豐新竹、新光新竹、國泰台中及國泰桃園等分點；...
台股狂飆外資卻沒來？ 林昌興爆下週兩大核彈級風暴 大盤恐回測
台股近期走勢震盪劇烈，隨著指數叩關4萬點大關，不少投資人關心多頭信心是否已經全面回歸。對此，知名財經節目主持人林昌興在節目中直言，雖然指數出現強勢反彈，但他個人絕不認為眼前的危機已經完全解除，這波大漲並非多頭安全訊號，提醒網路族與股民千萬不要盲目追價。
世足賽／加拿大第76分鐘換人奏效！首戰1：1逼平波赫 本屆首場和局產生
加拿大和波赫在13日進行世界盃小組賽B組首戰，在比賽前段波赫率先靠著定位球破門，而加拿大則是在比賽後段走馬換將後，順利將比數追平，最終雙方就以1：1戰平，雙方在小組賽各取1分積分。
降息理由已消失！葉倫示警高通膨恐延續至2028年：美財政藏1危機「過去不擔心的現在全變了」
「展望今年剩餘時間，以及明年，通膨可能仍將高於聯準會的目標。人工智慧的繁榮，或許會將這種情況延續到2028年。」6月11日，美國前財政部長與聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）在出席東方匯理資產管理全球投資論壇時，向千名投資人示警。
電子煙成毒品溫床？醫揭抓毒駕盲點：禁了一個依托咪酯，還有下一個
近期台灣使用俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯人數大增，引發多起毒駕事故。對此，精神科醫師沈政男在個人YouTube頻道中指出，目前依托咪酯的濫用侷限於東亞年輕人，為年輕人電子煙次文化的併發症。若在藥效未完全退去時開車便形成毒駕，目前政府面對毒駕採取的策略與酒駕防治類似，出動大規模警察取締，抓到後予以嚴懲，此舉可部分遏止毒駕，但一定程度後會遇到瓶頸，此時反毒工作就需......
新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局
台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。
累積配息逼近8元！它成立來總報酬近198% 除息最後買進是這天
市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，市場焦點關注具配息抗震優勢的高股息ETF。大華銀投信表示，台股以AI成長為主調的投資趨勢並未扭轉，下半年仍樂觀看待台股發展。但今年以來漲勢強勁，短期震盪難免，建議投資人可強化配置配息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF。
張紘愷桃園毒駕奪3命 親友盼「別打擾」不想讓90歲阿公知道
桃園市昨（11）日晚間發生毒駕事件，駕駛白色轎車的張紘愷拒絕警方盤查，踩油門加速狂逃，在桃園街頭上演警匪追逐，他後來失控撞上紅綠燈桿後，導致2名無辜路人被撞死，他也在送醫搶救後宣告不治。這起毒駕3死悲劇事件曝光，毒駕問題再度引起高度關注。有記者找到張紘愷的住處，住在同棟建物的親友不願多談，希望不要記者打擾他們，家中還有張紘愷90幾歲的阿公，目前阿公也並不知情。
高雄爆登革熱「醫院群聚」！隔壁房4人中鏢
[NOWNEWS今日新聞]疾管署今（12）日公布高雄市發生一起醫院登革熱群聚事件，疾管署成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作。依衛生單位疫情調查，相關個案具共同活動史。指標個案為高雄市三民區70多歲...
陳盈潔最新病況曝光！許常德一句話翻轉結局 宣布不再開唱
台語歌后陳盈潔72歲，近年健康狀況備受外界關注，自2023年因案入監服刑後，陸續因急性腎衰竭、敗血症等病況申請保外就醫。一路協助陳盈潔籌措醫療費用的音樂人許常德，日前才坦言曾擔憂她生命進入倒數階段，沒想到近日病況出現變化，也讓他感嘆人生總是充滿意外。林宜君
梅雨還沒結束 今午後慎防強對流 吳德榮：端午節連假可望轉晴熱如盛夏
今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園及高雄已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，北部有弱降水回波，伴隨局部降雨，桃園及高雄有濃霧。
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
遭黃山料爆「假裝昏倒、哭鬧敲門」追愛！陳玉珍「昔日清純玉照」曝光⋯本尊發聲反擊
暢銷作家黃山料被YouTuber多米多羅開酸文章灌水，直批他6本作品內容都大同小異，而被網友稱為「廢話體」文學，意外讓網友翻出黃山料2019年底的爆料舊文，揭露國民黨立委陳玉珍約20年前的「衝動追愛往事」。舊文再度引起熱議之外，也釣出陳玉珍受訪駁斥內容「說謊、胡說八道」，強調黃山料不知情卻以片面資訊渲染私事，質疑對方昔日藉她聲量博關注，怎料也讓陳玉珍的陳年清純照跟著曝光。
美伊傳將簽和平協議！一文看懂被川普廢除的核子條約
美國政府近日透露，美伊雙方即將簽署和平協議，有望結束這場為期三個月的衝突。這項重大進展，也讓外界重新關注2015年曾讓伊朗承諾限制核武、卻在2018年遭川普單方面撕毀的《伊朗核子協議》究竟有哪些關鍵內容。
果酸換膚臉全爛！竟是「這原因」惹禍 黑心商人遭逮送辦
【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市衛生局接獲檢舉，有民眾前往皮膚科診所「果酸換膚」，事後臉部竟出現大面積灼傷，檢調追查發現，代理美國某品牌保養品的經銷商，從2007年後就未再進口，還將過期產品重新分裝、竄改製造及有效日期，照樣賣給醫院與診所牟利，前（10）天專案小組發動搜索，帶回嚴姓負責人等5人釐清案情，檢方複訊後聲押，法院裁定嚴男以80萬元交保，擔任公司幹部的兩名子女則以30萬交保。
藍白聯手！選罷法修正案「高虹安條款」三讀通過
被稱為新竹市長高虹安條款的「公職人員選罷法」第廿六條修正案，昨天在國民黨團、民眾黨團聯手下於立法院三讀過關，未來被法院宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，可登記參選為候選人，另外增訂涉詐欺罪被判決確定者則不得參選，全案在藍白人數優勢下以贊成五十七票、反對四十八票通過。
高雄澄清湖旁池塘出現大量魟魚 疑被人惡意棄養
南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導高雄澄清湖旁的一處池塘，被民眾發現，竟然一夕之間出現大量魟魚，懷疑是被人惡意棄養，動保處說會盡快移除，一旦查到是有人棄養，最高將可開罰15萬元。