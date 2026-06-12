高市刑大破獲毒品外送集團 查扣多項毒品依法送辦

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【記者 宋祥霖／高雄 報導】高雄市政府刑事警察大隊日前獲報販毒集團利用通訊軟體，在網路上兜售多種毒品牟利，報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦。經多日跟監、蒐證，時機成熟後，於115年5月11日持拘票及搜索票，前往本市大寮區執行拘捕行動。當場於鄭嫌(男、81年次)及關嫌(女、83年次)等二人所使用之車輛內，查獲毒品咖啡包201包、愷他命3大包、依托咪酯菸彈56顆、毒梅片錠1包、磅秤、分裝袋、手機2支等物證，全案詢問後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移請臺灣高雄地地方檢察署偵辦。

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鄭嫌與關嫌二人駕駛汽車配送毒品，俗稱「小蜜蜂」，隨叫隨送，販毒脈絡遍布整個大高雄地區。二人共同外送毒品，出門瞻前顧後、小心翼翼，殊不知，專案小組已鎖定藏匿處所，在渠等外送毒品時，當場拘提到案，並在所使用之車輛搜出毒品等證物。

大隊長鄢志豪呼籲，為防制毒品危害，本大隊持續蒐集、整合及分析相關情資，掃蕩混合式毒品分裝場及走私等製造、運輸及販賣不法行為。施用毒品對身、心、靈有極大的危害，不僅影響個人健康，更破壞家庭和諧與社會秩序，警察機關將加強溯源加強打擊毒品犯罪，還給社會大眾無毒、安全的生活環境。（圖：記者宋祥霖翻攝）