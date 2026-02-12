高市刑大突襲！毒梟收工秒變收押 2508包咖啡包全數攔截

「收工變收押！」高市刑大直搗毒窟攔截千包咖啡包。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市政府警察局刑事警察大隊偵三隊(9分隊)於網路巡邏時，發現販毒集團利用通訊軟體，在網路上兜售毒品。與左營分局、鳳山分局、仁武分局、少年隊等共組專案小組，經月餘偵蒐，發現該集團利用楠梓區大學五十六街一處大樓作為據點，招募成員組成販毒集團，採用24小時輪班制，透過網路販售，由「小蜜蜂」分早、晚班，專人駕駛汽車配送，隨叫隨送，集團販毒脈絡遍布整個大高雄地區。

經專案人員跟監、蒐證，掌握藏匿毒品處所及販毒運作模式。適逢新年連假將至，為防止毒品流入派對聚點、危害國人，特別加強查緝。專案小組趁送貨「小蜜蜂」返回據點交班之際，發動突擊，以優勢警力迅速制伏嫌犯，一舉逮捕主嫌黃姓男子(41歲)、共犯林姓男子(34歲)及涉案犯嫌共8人，並查扣毒品咖啡包2508包、愷他命40包、不法所得新臺幣19萬500元、梅錠99顆等不法證物，成功阻絕毒品流入市場，斷絕供毒源頭。全案詢問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣高雄地檢署偵辦，黃、林二嫌經檢察官向法院聲請羈押獲准。

大隊長鄢志豪呼籲，本局為防制毒品危害，持續加強查緝製造、運輸及販賣毒品。蒐集、整合及分析相關情資，掃蕩混合式毒品分裝場及走私毒品案件。施用毒品對身、心、靈有極大的危害，不僅影響個人健康，更破壞家庭和諧與社會秩序，警察機關將持續溯源加強打擊毒品犯罪，還給社會大眾無毒、安全的生活環境。

受訪人：偵三隊長鄭育昇。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

#高雄毒品查緝, 咖啡包毒品, 高市刑大破案, 網路販毒集團, 毒品危害防制

