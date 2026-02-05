高市制霸！ 掀破億觀看旋風 寒冬添投票變數

近期掀起年輕人熱潮的首相高市早苗，在最新出爐的民調當中，18歲到29歲支持率高達92.4%。（圖／美聯社）





日本在8日就要舉行眾議院大選，近期掀起年輕人熱潮的首相高市早苗，在最新出爐的民調當中，18歲到29歲支持率高達92.4%。甚至最近執政黨上傳高市拍的宣傳片，短短8天就突破1億次點閱，聲量已經壓過娛樂圈頂流，形成罕見的政治流量現象。但人氣能否化為選票還是未知數，因為日本寒冬暴雪天恐將影響投票率。

日本首相高市早苗：「我是高市早苗，不敢挑戰的國家沒有未來。」

說話鏗鏘有力展現十足決心，最近日本執政黨發布一支首相高市早苗30秒的宣傳影片，沒想到短短8天，就突破1億次點閱。

人氣攀升之快，遠遠超前天團YOASOBI人氣歌曲IDOL的35天破億。還有米津玄師唱的〈鏈鋸人〉主題曲，73天破億的速度，人氣簡直比演藝圈還夯。日本首相高市早苗：「打造一個能懷抱夢想並安心工作的國家，讓日本列島走向強盛與繁榮。」

讓日本網友忍不住留言，表示太強了，開玩笑說這樣高市也能上紅白大賽了吧。高市空襲能力一流，不只說的話，就連用什麼，年輕人都很好奇。日本大學生並木由紀：「她是日本第一位女性首相，像我這樣的年輕人自然會好奇她使用什麼樣的服飾與配件。想說如果能用跟她一樣的東西也不錯。」

據日媒Daily新潮報導，在18至29歲的選民中，高市支持率高達92.4%，對比青年族群對自民黨支持只有29%，有巨大落差。中道改革連合黨成員：「加油加油。」

選前最大在野黨立憲民主黨與公明黨合組新黨，沒想到卻因知名度太低，讓票源更分散，有年輕議員私下透露，還不如維持原樣比較好。

但高市想贏沒這麼容易，因為大雪亂交通恐將影響投票率。青森民眾：「大雪真的很可怕，本來打算要提前投票，但投票所大門被大雪擋住，得從其他入口進去才行。」

除了大雪，還有其他變數，日本年輕族群向來政治冷感，高市熱潮是否能帶動，將人氣轉化為實質選票，還有待觀察。

